Cała rodzina skoczyła z okna na siódmym piętrze! Powodem pandemia i wojna

Matka, ojciec, dwójka dzieci i ciotka skoczyli z okna na siódmym piętrze, bo bali się wojny, pandemii i spisków. Przeżył tylko 15-latek

Ta wielka tragedia wstrząsnęła Szwajcarią. Dokładnie rok temu w centrum pięknie położonego pośrodku gór, zamożnego miasta doszło do niewiarygodnego dramatu. Cała rodzina Francuzów z dwójką dzieci kolejno wyskoczyła z balkonu na siódmym piętrze. Zginęła matka, ojciec, siostra bliźniaczka matki oraz 8-letnia dziewczynka. Jakimś cudem przeżył jej 15-letni brat. Chłopak długo leżał w śpiączce, a gdy go wybudzono, okazało się, że kompletnie nic nie pamięta z dnia tragedii. Tymczasem śledztwo ujawniło szokujące fakty. Wszystkie ofiary były dobrze sytuowane i wykształcone. Ojciec rodziny, Eric David był wybitnym pracownikiem branży IT, jego 1-letnia żona Nasrine Feraoun i jej siostra bliźniaczka Narjisse Feraoun były okulistką i dentystką. Rodzina mieszkała w Szwajcarii od dwóch lat. Dzieci były uczone w domu. W dniu tragedii do drzwi rodziny zapukali urzędnicy. Chodziło właśnie o domową naukę dzieci. Prawdopodobnie nie została ona nigdzie zgłoszona i przedstawiciele władz chcieli wyegzekwować realizację obowiązku szkolnego.

Skoczyli z okna, bo bali się spisku? Matka wierzyła, że wszelkie władze stanowią zagrożenie

Na widok urzędników za drzwiami matka kazała wszystkim wyjść na balkon i skoczyć. Dlaczego? Jak podają media, w tym "Daily Mail", kobieta była prawdopodobnie prowodyrem tragicznego zajścia. Była zwolenniczką rozmaitych teorii spiskowych, z których wynikało według niej, że wszelkie państwowe władze stanowią zagrożenie i są częścią spisku. Rodzina gromadziła zapasy i izolowała się od świata. Kroplą, która przelała kielich goryczy miały być pandemia i wojna na Ukrainie, a pojawienie się urzędników utwierdziło kobietę w przekonaniu, że członkowie globalnego spisku wpadli na jej trop. To doprowadziło do tragedii. Tymczasem 15-latek cudem wyleczył się z obrażeń. Nie wiadomo, co się z nim teraz dzieje.

Potrzebujesz pomocy? Nie jesteś sam!

Jeżeli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

800 70 2222 - CAŁODOBOWY - Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym800 12 12 12 - CAŁODOBOWY - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka116 111 - CAŁODOBOWY - Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży116 123 - CAŁODOBOWY - Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych112 - CAŁODOBOWY - Numer alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia

Sonda Czy rozważałeś/aś wyjazd z Polski w obawie o bezpieczeństwo kraju w związku z wojną w Ukrainie? Tak Nie Trudno powiedzieć

Conspiracy theorist mother led her husband, sister and children to leap to their deaths https://t.co/I9eajyaW4l— Daily Mail Online (@MailOnline) March 22, 2023

RIP to dentist Nasrine Feraoun who jumped to her death in a collective suicide. French family leapt off balcony "one by one" https://t.co/KTm1T3h78m French family obsessed with conspiracy theories jumped to their death from Swiss apartment https://t.co/lKjZY0k3xJ pic.twitter.com/Gf1IUlaPqX— Howard Farran (@HowardFarran) April 4, 2022

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Z jakiego miasta jest ten klub? 12/15 tylko dla orłów Pytanie 1 z 15 Z jakiego miasta jest klub piłkarski Real Betis? z Madrytu z Walencji z Sewilli Dalej