Chciał wysadzic pałac Putina! Sensacyjne doniesia o niedoszłym zabójcy Trumpa

58-latek czaił się przy klubie golfowym i celował w Trumpa z karabinu. Ryan Wesley Routh został aresztowany. Groził też Putinowi

Nowe informacje o drugim niedoszłym zamachu na Donalda Trumpa! Zamachowiec nie zdołał nacisnąć na spust, bo został w porę zauważony przez agentów Secret Service. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Palm Beach na Florydzie, gdzie znajduje się jeden z klubów golfowych Donalda Trumpa. Polityk oddawał się właśnie swojej ulubionej rozrywce, czyli grze w golfa, gdy nagle rozległy się strzały! To strzelali agenci Secret Service w ślad za mężczyzną uzbrojonym w karabin AK-47 z celownikiem optycznym. Podejrzany osobnik czaił się w krzakach zaledwie 300 metrów od Trumpa, tuż za ogrodzeniem klubu i celował w polityka. Gdy agenci zauważyli mężczyznę z karabinem, ten porzucił broń i zaczął uciekać, został jednak złapany. Już wiadomo, kim jest aresztowana osoba.

Aresztowany 58-latek prosił w sieci Elona Muska o pociski, które chciał odpalić w kierunku sławnego "pałacu Putina"

To Ryan Wesley Routh (58 l.), osoba z przebogatą kartoteką i nieustająco zmieniająca swoje poglądy polityczne. Najpierw popierał Trumpa, potem Bidena, próbował dostać się do legionu ochotników walczących na Ukrainie z Rosją, ale odrzucono jego kandydaturę ze względu na wiek, wspierał ruch antyszczepionkowców, jednocześnie wspierając finansowo Demokratów. Ma wyroki za posiadanie karabinu bez zezwolenia, kradzieże, ucieczkę z miejsca wypadku samochodowego, brak prawa jazdy, a nawet zabarykadowanie się w sklepie z karabinem podczas ucieczki przed policją. Teraz może usłyszeć jeszcze poważniejsze zarzuty. A tymczasem w mediach społecznościowych mnożą się screeny z jego wpisów na Twitterze. Wyłania się z nich obraz człowieka kompletnie niezrównoważonego, targanego politycznymi ambicjami, obsesjami i mitomanią. Obiecywał, że kupi samoloty od Polski, by z naszego kraju polecieć nad Moskwę i "zabić Putina w jego własnym łóżku, bo to jedyny sposób na zakończenie wojny". Prosił Elona Muska (!) o pociski, które chciał odpalić w kierunku sławnego "pałacu Putina", czyli rezydencji nad Morzem Czarnym, której istnienie ujawnił parę lat temu nieżyjący już rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny. "Może być używana" - zapewniał Muska Ryan Wesley Routh, prosząc o stosowną rakietę.

Pierwszy zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Where have we heard “Democracy is on the ballot” before?This is squarely on Harris/Biden and MSM#RyanRouth pic.twitter.com/AotwPtxiHC— James Barton (@BartonMyLuke) September 15, 2024

