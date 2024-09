Kolejny zamach na Trumpa! Wiadomo, kim jest aresztowany mężczyzna

Polskie żubry pomagają strażakom! To nie żart, nie uwierzysz, co się dzieje!

Śmiercionośna powódź. W Rumunii liczba ofiar wzrosła do pieciu!

Co się stało?!

Kolejny nieudany zamach na Donalda Trumpa! 58-latek czaił się przy klubie golfowym i celował w polityka z karabinu. Ryan Wesley Routh został aresztowany

Znów było o włos od zabicia Donalda Trumpa w zamachu! To już druga taka próba w ciągu dwóch miesięcy, tuż przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych. Po raz pierwszy Trump uszedł z życiem 13 lipca, gdy podczas wiecu wyborczego młody mężczyzna zdołał wejść na dach pobliskiego budynku i oddać strzał z karabinu. Drasnął ucho Trumpa, bo ten w ostatniej chwili się odwrócił. Teraz niedoszły zamachowiec nie zdołał nacisnąć na spust, bo został w porę zauważony przez agentów Secret Service. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w Palm Beach na Florydzie, gdzie znajduje się jeden z klubów golfowych Donalda Trumpa. Polityk oddawał się właśnie swojej ulubionej rozrywce, czyli grze w golfa, gdy nagle rozległy się strzały!

Kim jest Ryan Wesley Routh? Nietypowa mieszanka! Wspierał finansowo Demokratów, krytykował szczepienia na koronawirusa, chciał walczyć na Ukrainie, raz popierał Trumpa, raz Bidena

To strzelali agenci Secret Service w ślad za mężczyzną uzbrojonym w karabin AK-47 z celownikiem optycznym. Podejrzany osobnik czaił się w krzakach zaledwie 300 metrów od Trumpa, tuż za ogrodzeniem klubu i celował w polityka. Gdy agenci zauważyli mężczyznę z karabinem, ten porzucił broń i zaczął uciekać, został jednak złapany. Już wiadomo, kim jest aresztowana osoba. To Ryan Wesley Routh (58 l.), osoba z przebogatą kartoteką i nieustająco zmieniająca swoje poglądy polityczne. Najpierw popierał Trumpa, potem Bidena, próbował dostać się do legionu ochotników walczących na Ukrainie z Rosją, ale odrzucono jego kandydaturę ze względu na wiek, wspierał ruch antyszczepionkowców, jednocześnie wspierając finansowo Demokratów. Ma wyroki za posiadanie karabinu bez zezwolenia, kradzieże, ucieczkę z miejsca wypadku samochodowego, brak prawa jazdy, a nawet zabarykadowanie się w sklepie z karabinem podczas ucieczki przed policją. Teraz może usłyszeć jeszcze poważniejsze zarzuty.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

The man who tried to assassinate Trump today is being reported as Democrat operative Ryan Wesley Routh. pic.twitter.com/h7WwVDdFFi— World life (@seautocure) September 15, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Wiesz co to pasztet strasburski? To unikniesz 0/10! Pytanie 1 z 10 No to zaczynamy! Pasztet strasburski produkowany jest ze stłuszczonych wątróbek kaczych i gęsich. Inna jego nazwa to: Quiche Lorraine Escargots Foie gras Dalej