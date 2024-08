Mocne oskarżenia Donalda Trumpa! Obwinił Bidena i Harris o zamach na swoje życie

Donald Trump o zamachu na swoje życie: "Myślę, że w pewnym stopniu to wina Bidena i Harris. Jestem ich przeciwnikiem"

Od zamachu na Donalda Trumpa minęło dopiero półtora miesiąca, a temat już zdążył zejść z czołówek portali informacyjnych i został nieco zapomniany. W dodatku Kamala Harris zaczęła zyskiwać niewielką co prawda, ale jednak przewagę nad Trumpem w sondażach. Teraz nagle temat został podgrzany przez samego Trumpa - i od razu do czerwoności. Donald Trump powiedział w wywiadzie, że w pewnym sensie można winić Joego Bidena i Kamalę Harris za zamach z 13 lipca! Mocne słowa kandydata republikanów padły podczas rozmowy z psychologiem Philem McGraw. "Nasi ludzie zawsze walczyli o więcej bezpieczeństwa, więcej Secret Service, a on wiedział, że nie mieliśmy tego wystarczająco" - powiedział Trump. "Myślę, że w pewnym stopniu to wina Bidena i Harris. Jestem ich przeciwnikiem. Używali aparatu władzy jako broni przeciwko mnie (...) Nie byli zbyt zainteresowani moim zdrowiem i bezpieczeństwem. To była ich standardowa linia, wystarczy ciągle to mówić i wiesz, że to może zmotywować zabójców czy potencjalnych zabójców. Może ten pocisk był wynikiem ich retoryki" - mówił.

Zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

Trump never blamed Biden,Harris directly,they are in charge and many mistakes were made,many!Trump, without evidence, blames Biden and Harris for assassination attempt #DonaldTrump #JoeBiden #FBI #Presidentialelectionhttps://t.co/SNDyZOfCkP— MWB (@Mb51082451) August 28, 2024

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty, 10/10 tylko dla elity Pytanie 1 z 10 "Doświadczenie – to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom". Kto to powiedział? George Bush Madonna Oscar Wilde Dalej