Chciał wjechać w tłum fanów Taylor Swift i odpalić bombę! Szaleniec aresztowany

19-letni fanatyk Państwa Islamskiego chciał urządzić masakrę na koncercie Taylor Swift. Planował detonować bomby, atakować maczetą i wjeżdżać w tłum fanów

Koncerty Taylor Swift w Warszawie były wielkim wydarzeniem, które przyciągnęły tysiące fanów i licznych celebrytów. Wszyscy beztrosko bawili się na Stadionie Narodowym, a tymczasem grupa szaleńców planowała ataki właśnie na takie koncerty! W Austrii aresztowano dwóch zwolenników Państwa Islamskiego, którzy szykowali zamach terrorystyczny na koncert Taylor Swift. Występy zaplanowane na kilka najbliższych dni w Wiedniu zostały odwołane. Miało się na nich pojawić w sumie niemal 200 tysięcy osób. Jak ujawnił kanclerz Austrii Karl Nehammer, sytuacja "była bardzo poważna i udało się uniknąć tragedii". "Dzięki intensywnej współpracy naszej policji i agencji wywiadu ze służbami zagranicznymi udało się w porę zidentyfikować zagrożenie, zwalczyć je i zapobiec tragedii" - napisał Nehammer na platformie społecznościowej X.

Zatrzymany "koncentrował się na występach Taylor Swift w Wiedniu" i złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu

Kim są zatrzymani mężczyźni, którzy podejrzewani są o planowanie zamachu na koncercie Taylor Swift? Główny podejrzany ma zaledwie 19 lat i został aresztowany w miejscowości Ternitz, drugi mężczyzna wpadł w stolicy Austrii. Jak podała austriacka agencja prasowa APA cytując Franza Rufa, dyrektora ds. bezpieczeństwa publicznego w austriackim ministerstwie spraw wewnętrznych, zatrzymany "koncentrował się na występach Taylor Swift w Wiedniu" i złożył przysięgę wierności Państwu Islamskiemu. To obywatel Austrii, który prawdopodobnie został poddany praniu mózgu w internecie. Przy zatrzymanych znaleziono substancje chemiczne, któe mogły posłużyć do przeprowadzenia ataku terrorystycznego. Teraz wiadomo więcej na temat tego, kim był 19-latek będący głównym organizatorem niedoszłego zamachu.

Sąsiedzi mówią, że Beran A. kiedyś był „niegroźnym chłopcem z sąsiedztwa”. Ostatnio jednak zaczął się zmieniać

Jak pisze "Daily Mail", aresztowany 19-latek to Beran A., zamieszkały w domu w dzielnicy Neunkirchen w Ternitz z rodzicami i młodszą siostrą. Mieszkańcy tej miejscowości powiedzieli lokalnym mediom, że Beran kiedyś był „niegroźnym chłopcem z sąsiedztwa”, który urodził się w Austrii i uczęszczał do lokalnej szkoły. Absolutnie nic nie wskazywało na to, by miał jakieś złe zamiary. Ostatnio jednak zaczął się zmieniać. Zapuścił długą brodę, ale nikt nie podejrzewał, że to efekt fascynacji radykalnym islamem. Pozował jednak do zdjęć wielkimi nożami i flagą Państwa Islamskiego, którym się zafascynował. Został poddany praniu mózgu i namówiony do zamachu na koncert Taylow Swift. Według dyrektora generalnego ds. bezpieczeństwa publicznego Franza Rufa Beran A. i jego towarzysz planowali zaatakować miejsce koncertu Swift, wjeżdżając w tłum przed halą, a następnie atakując ludzi nożami i maczetami oraz detonując bombę umieszczoną na pasie szahida. Przed zamachem obaj wdychali gaz rozweselający dla kurażu. Beran A. miał dostęp do chemikaliów, bo był praktykantem w fabrycznym sklepie z takimi produktami.

