Cher w popłochu ucieka ze swojej willi. Ogień trawi całe Malibu, ewakuacja tysięcy ludzi!

Skandal w Watykanie! To działo się w chórze Kaplicy Sykstyńskiej

Koszmar trwa w Malibu od początku tygodnia. Początkowo pożar obejmował 400 hektarów, ale w niecałą dobę zajął już niemal tysiąc hektarów. Wszystko przez wiejący z prędkością około 70 km na godz. wiatr. Straż pożarna w Kalifornii przekazała, że ewakuacją objęty jest obszar, na którym znajduje się ponad 2 tys. budynków. Strażacy wydali także ostrzeżenie o potencjalnej ewakuacji, która może objąć kolejnych 12,5 tys. osób. Część domów i okazałych willi, jakich nie brakuje w Malibu, spłonęła doszczętnie, część jest poważnie uszkodzona. Szacunkowe straty materialne nie zostały jeszcze określone, media podają informacje o zamknięciu niektórych dróg, w tym odcinków autostrady Pacific Coast Highway.

Pożary w Malibu. Cher uciekła ze zwierzętami

Wśród ponad 6 tysięcy osób, ewakuowanych z objętego żywiołem terenu, znalazły się gwiazdy, między innymi Dick Van Dyke (98 l.) oraz Cher (78 l.). Jak podaje "Page Six", Van Dyke napisał w poniedziałek na Facebooku, że jemu i jego żonie udało się uciec z posiadłości razem z ich zwierzętami. "Arlene i ja bezpiecznie ewakuowaliśmy się ze zwierzętami. Modlimy się, żeby nasza społeczność w Serra Retreat przetrwała te straszne pożary". Cher też udało się uciec. Jej rzecznik prasowy przekazał dla "New York Times", że w poniedziałek wieczorem gwiazda i jej zwierzęta zameldowały się w hotelu. Nie wiadomo natomiast, co dzieje się z 82-letnią Barbrą Streisand, która także ma dom w Malibu. Jej rzecznik nie wie, gdzie aktorka przebywa.

Malibu. Czerwone alerty co najmniej jeszcze w środę

Pożaru wciąż nie opanowano, trawi kolejne tereny, media społecznościowe pełne są dramatycznych nagrań, ukazujących skalę żywiołu. Jak podaje portal USA Today, przyczyną pożaru były silne wiatry Santa Ana i niska wilgotność powietrza. Czerwone alerty mają obowiązywać jeszcze co najmniej w środę (11 grudnia). "Page Six" przypomina, że to nie pierwszy raz, kiedy taki ogień trawi Malibu. W listopadzie 2018 r. pożar Woosley całkowicie zniszczył wartą wiele milionów dolarów posiadłość Miley Cyrus i jej byłego męża Liama ​​Hemswortha.

Terrifying wildfire in Malibu of California, US 🇺🇲 (10.12.2024) pic.twitter.com/15CBKayJd3— Disaster News (@Top_Disaster) December 10, 2024