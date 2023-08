Jadowity pająk ukąsił 8-latka. Chłopiec chciał zostać Spider-Manem

Jadowity pająk ugryzł 8-latka z Boliwii, bo ten myślał, że zostanie dzięki temu Spider-Manem - informuje Wirtualna Polska. Chłopiec znalazł pod kamieniem czarną wdowę, która dodatkowo miała czerwony wzór, co natychmiast skojarzyło mu się z ulubionym superbohaterem. Po ukąszeniu maluch nie powiedział nic rodzicom, którzy jednak sami zorientowali się, że doszło do nieszczęścia, bo ich synek czul się coraz gorzej. Z bólami całego ciała i skurczami mięśni został przewieziony do Szpitala Generalnego San Juan de Dios w Oruro. Na szczęście jego stan się poprawił po wdrożeniu leczenia. - Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ analiza i pytania zadawane dziecku, gdy już wyzdrowiało, wskazują, że podniósł pająka w prostym celu - chciał zostać Spider-Manem - potwierdził Ernesto Vásquez, dyrektor Oddziału Chorób Odzwierzęcych Departamentu Zdrowia Oruro, którego cytuje Wirtualna Polska.

