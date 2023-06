Ciężarna 29-latka pokłóciła się z partnerem i zaginęła! Odnaleziono ciało, wstrząsająca prawda!

Jak informują włoskie media, kobieta była poszukiwana od niedzielnego popołudnia. To wówczas właśnie jej partner zgłosił służbom zaginięcie. Agencja Ansa dotarła do relacji sąsiadów i znajomych pary, którzy twierdzili, że w sobotę wieczorem Giulia i Alessandro pokłócili się. - Odkryła, że mężczyzna prowadzi równoległe życie z inną kobietą, która również zaszła w ciążę. Ciąża ta miała zostać jednak przez kobietę (tę drugą - red.) przerwana - pisała agencja. Sobotniego wieczoru miało dojść do spotkania całej trójki. Najwyraźniej nie potoczyło się ono najlepiej...

Morderstwo Giulii

Alessandro Impagnatiello, partner Giulii Tramontano, przyznał się w środę wieczorem do jej zabójstwa i wskazał śledczym miejsce, w którym ukrył ciało. Mężczyzna najpierw zadźgał ją nożem, a później chciał pozbyć się ciała, próbując je spalić. Następnie załadował je do bagażnika swojego samochodu Jak informuje "La Stampa", 30-latek poinformował śledczych, że ukrył ciało 29-latki obok garaży przy ulicy Via Monte Rosa w miejscowości Senago, około 650 metrów od ich mieszkania przy Via Novella. Funkcjonariusze, którzy udali się pod wskazany adres, istotnie znaleźli tam zwłoki 29-latki, przykryte plastikowymi torbami.

Według śledczych sprawca nie działał sam i w pozbywaniu się zwłok mógł pomagać mu wspólnik, który jest obecnie poszukiwany. W mieszkaniu pary i w samochodzie 30-latka znaleziono ślady krwi kobiety. Właśnie to odkrycie, a także brak spójności w zeznaniach mężczyzny miały skłonić śledczych do skierowania śledztwa na niego.

W sieci pojawiło się już nagranie z zatrzymania mordercy:

Giulia Tramontano: Il compagno Alessandro Impagnatiello portato in carcere dopo la confessione ai pm e ai Carabinieri dell’omicidio della giovane donna incinta, scomparsa il 27 maggio. Da ieri era indagato per omicidio volontario aggravato.#chilhavisto →https://t.co/gGD1ra9GoT pic.twitter.com/KJRwhzbT7q— Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 1, 2023

