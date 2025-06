Co z irańskim programem nuklearnym? Awantura i zwrot akcji!

"The New York Times": nowe oświadczenie CIA o atakach USA na Iran. Program nuklearny zniszczony czy nie?

Wokół ataku USA na trzy miejsca związane z irańskim programem nuklearnym narastają mocne kontrowersje. Trump i Izrael twierdzą, że program nuklearny Teheranu był groźny i zmierzał w stronę budowy bomby atomowej w celu zrzucenia jej na Izrael, ale po atakach USA został doszczętnie zniszczony. Tymczasem Teheran przekonuje, że program był cywilny i nieszkodliwy, a według tej wersji wydarzeń, choć doszło do zniszczeń, to wcale nie ogromnych. CNN cytował osoby z wywiadu USA, twierdzące, że naloty USA cofnęły program nuklearny o zaledwie kilka miesięcy. Rzeczniczka Białego Domu skomentowała to, mówiąc, iż osoba odpowiedzialna za wyciek powinna iść do więzienia, jednocześnie określając publikacje CNN o nalotach mianem "fake newsów". "Natasha Bertrand powinna zostać ZWOLNIONA z CNN! Oglądałem ją przez trzy dni, jak tworzyła Fake News. Powinna zostać NATYCHMIAST upomniana, a następnie wyrzucona 'jak pies'" - napisał wściekły Donald Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social. A potem CIA wydało nowe, lepsze oświadczenie.

Dyrektor CIA John Ratcliffe ogłosił, że program nuklearny Iranu został „poważnie zniszczony”

Dyrektor CIA John Ratcliffe ogłosił, że program nuklearny Iranu został „poważnie zniszczony”. Nowe informacje wywiadowcze, według CIA pochodzące z wiarygodnych i sprawdzonych źródeł, sugerują, że kilka kluczowych obiektów nuklearnych zostało „zniszczonych” i ich odbudowa może potrwać lata - a nie miesiące, jak mówiła osoba odpowiedzialna za przecieki dziennikarce CNN. Stanowisko CIA znacząco odbiega od wcześniejszej, ostrożniejszej oceny Agencji Wywiadu Obronnego (DIA), która zakładała „umiarkowane do poważnych” uszkodzenia i opóźnienie programu o kilka miesięcy - komentuje "The New York Times". Jak dodaje, ocena opierała się na danych dostępnych zaledwie 24 godziny po ataku, co stawia jej trafność pod znakiem zapytania. Możliwe więc, że faktycznie zniszczenia początkowo wydawały się mniejsze, niż w rzeczywistości były.

Prawnik Trumpa grozi pozwem "The New York Times"

Nadal jednak CIA nie używa pojęcia „całkowitego zniszczenia”, jakiego używa Trump. Polityczne naciski są na pewno faktem. W liście do "The New York Times" prawnik Trumpa groził wręcz pozwem o zniesławienie w związku z artykułem, który głosił, że część uranu Irańczycy i tak wywieźli z ośrodka w Fordo przed atakiem, a naloty zniszczyły tylko wejście do obiektu, a nie jego zasadniczą podziemną część.

CIA Chief Says Iran Nuke Sites Severely Damaged After Minimal Impact Report@vishalv054 reports 📸: @maxar pic.twitter.com/zjo1vfhCBm— NDTV WORLD (@NDTVWORLD) June 26, 2025

