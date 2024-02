Córka Charliego Sheena chce mieć największe piersi świata?! 19-latce ciągle mało

Córka Charliego Sheena uzależniona od powiększania piersi?! Sami Sheen nie może przestać. Wygląda na to, że chce mieć największe piersi świata

Córka słynnego aktora Charliego Sheena (59 l.) ledwo została pełnoletnia, a już uzależnia się od operacji plastycznych! Sami Sheen od razu po osiemnastych urodzinach obwieściła, że zakłada konto na pewnej platformie internetowej, gdzie mniej lub bardziej znane panie sprzedają swoje nagie zdjęcia. Z zarabiania w ten sposób znana jest np. Lottie Moss, siostra Kate Moss. To nie wszystko. Nastoletnia Sami postanowiła zainwestować w silikonowy biust i teraz pręży go na rajskiej hawajskiej wyspie Kauai. "Moja nowa ulubiona wyspa" - napisała Sami. Wyznała też, że choć dopiero co powiększała piersi, to już chce mieć jeszcze większe. Córka słynnego aktora nie może przestać powiększać biustu i już widzi sama, że to chyba uzależnienie!

Sami Sheen już marzy o wielkich piersiach. Chce być jak Beshine?

"Wydałam prawie 10 tys. dolarów na nowe piersi tylko po to, żeby chcieć być jeszcze większą. Niech ktoś mnie od tego odwiedzie" – napisała Sheen na TikToku. Czyżby Sami Sheen (20 l.) chciała pobić rekord Guinnessa i mieć największe piersi świata? Jeśli tak, będzie miała gigantyczną konkurencję. Pamiętacie najbardziej znane ofiary rekordowych operacji plastycznych? Spójrzcie, jak wyglądają Beshine, Mayra Hills czy Mary Sebastian Pickles Magdalene.

Ojciec potępił, matka zaczęła naśladować! Sensacja w rodzinie Charliego Sheena

Charlie Sheen (59 l.) swojego czasu był jednym z największych skandalistów w Hollywood. Aktor znany z serialu "Dwóch i pół" i licznych amerykańskich komedii raz po raz trafiał na czołówki portali plotkarskich. A to romansował z paroma gwiazdami porno naraz, a to mówił, że w jego żyłach płynie tygrysia krew, a to szedł na kolejny odwyk. Jego córka Sami Sheen (19 l.), której doczekał się z eks żoną Denise Richards (53 l.), była wtedy małą dziewczynką. „Nie toleruję tego” – tak Charlie Sheen powiedział E! News o nowym zajęciu córki: „Ale ponieważ nie mogę temu zapobiec, namawiałem ją, aby zachowała klasę, kreatywność i nie poświęcała swojej uczciwości. Ma teraz 18 lat i mieszka z matką. To nie miało miejsca pod moim dachem" - tłumaczy się eks skandalista rozmiłowany przed laty w paniach lekkich obyczajów. Za to Denise Richards... w pełni poparła córkę. Mało tego! Sama założyła konto na wspomnianej platformie dla dorosłych i teraz konkuruje z Sami w dziedzinie rozbierania.

