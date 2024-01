Córka Charliego Sheena goła się wygina! 19-latka pokaże wszystko, jest jeden warunek

Córka Charliego Sheena rozbiera się za pieniądze i pręży powiększony biust na Hawajach. Komentarze jej rodziców sprawią, że opadną wam szczęki

Charlie Sheen (59 l.) swojego czasu był jednym z największych skandalistów w Hollywood. Aktor znany z serialu "Dwóch i pół" i licznych amerykańskich komedii raz po raz trafiał na czołówki portali plotkarskich. A to romansował z paroma gwiazdami porno naraz, a to mówił, że w jego żyłach płynie tygrysia krew, a to szedł na kolejny odwyk. Jego córka Sami Sheen (19 l.), której doczekał się z eks żoną Denise Richards (53 l.), była wtedy małą dziewczynką. Dziś Charlie Sheen jest już na skandalowej emeryturze, za to Sami dorosła i najwyraźniej też zamierza zarabiać na nagich skandalach! Ledwo Sami Sheen ukończyła 18 lat, obwieściła wszem i wobec, że zakłada konto na pewnej platformie internetowej, gdzie mniej lub bardziej znane panie sprzedają swoje nagie zdjęcia. Z zarabiania w ten sposób znana jest np. Lottie Moss, siostra Kate Moss. Teraz Sami poszła o krok dalej!

Ojciec potępił, matka zaczęła naśladować! Sensacja w rodzinie Charliego Sheena

Powiększyła biust w listopadzie i pokazuje go, prężąc się na Hawajach, nie kryje też, że to inwestycja w jej goły biznes. Co na to rodzice? Można przeżyć szok! „Nie toleruję tego” – tak Charlie Sheen powiedział E! News: „Ale ponieważ nie mogę temu zapobiec, namawiałem ją, aby zachowała klasę, kreatywność i nie poświęcała swojej uczciwości. Ma teraz 18 lat i mieszka z matką. To nie miało miejsca pod moim dachem" - tłumaczy się eks skandalista rozmiłowany przed laty w paniach lekkich obyczajów. Za to Denise Richards... w pełni poparła córkę. Mało tego! Sama założyła konto na wspomnianej platformie dla dorosłych i teraz konkuruje z Sami w dziedzinie rozbierania.

Sonda Co myślisz o decyzji córki Charliego Sheena? Niech dziewczyna robi, co chce, jest pełnoletnia Jako rodzic rozumiem troskę i reakcję ojca Bardziej zgadzam się z matką Uważam, że to złe, tak nie powinno się zarabiać pieniędzy

Charlie Sheen and Denise Richards’ 19-year-old daughter Sami Sheen joined OnlyFans last year and tells fans she’s now getting a “Boob Job” to make this her full-time job. pic.twitter.com/pYTPALgcE7— Daily Loud (@DailyLoud) June 10, 2023

