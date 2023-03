Powiększała piersi, aż doszło do eksplozji! Szokujące zdjęcia celebrytki

Polski podróżnik jest uwięziony w potężnym sztormie na lodowcu. „To wyścig z czasem, by ratować życie”

Wezwania do wojska dawane podczas wizyt u lekarza! Pacjenci chcieli tylko się zbadać

Celebrytka sprawiła sobie w Rosji ogromny sztuczny biust. Doszło do wielkiej eksplozji! Jedna z piersi eksplodowała

Kiedy patrzy się na zdjęcia tej celebrytki, aż trudno uwierzyć, że wydała ponad milion złotych na to, by z własnej woli wyglądać w taki sposób. Mary Sebastian Pickles Magdalene (27 l.) z Kanady postanowiła zoperować sobie absolutnie wszystko, zwłaszcza piersi, które chciała uczynić największym sztucznym biustem świata. Celebrytka latami chodziła po chirurgach plastycznych, aż w końcu ci z Kanady czy USA zaczęli odmawiać robienia kolejnych operacji, przekonując Mary Magdalene, że może przypłacić je życiem. Ale ona była nieugięta. Jak opowiadała, zresztą jeszcze przed wybuchem wojny na Ukrainie, podróżowała nawet do Rosji, bo tylko tam była w stanie znaleźć kogoś, kto godził się powiększać jej piersi. Aż się doigrała! Jedna ze sztucznych piersi nieszczęsnej influenserki eksplodowała z ogromną siłą!

Mary Magdalene z Kanady już nie chce największych piersi świata. Chce odwrócić efekty ekstremalnych operacji plastycznych

Po tym zdarzeniu Mary pokazywała na swoim koncie na Instagramie już tylko jedną pierś i zapowiadała wielki powrót tej drugiej. Potem jednak nieoczekiwanie zmieniła zdanie. Wyjęła implanty i pokazała się swoim fanom w nieco bardziej naturalnym wydaniu. Zapowiada nawet rezygnację z powiększania ust i wyjęcie implantów kości policzkowych. Wygląda na to, że chce zacząć wszystko od początku!

