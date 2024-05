Rzeźniczak obrywa za to, jaką jest matką! Słusznie?

Paulina Rzeźniczak niedawno została żoną piłkarza, Jakuba Rzeźniczaka. Ich romans rozkwitł w momencie, kiedy była już partnerka piłkarza, Magdalena Stępień, była w zaawansowanej ciąży. Jednak relacja przyszłych rodziców zaczęła się psuć do tego stopnia, że piłkarz związał się z Pauliną i po raz drugi stanął na ślubnym kobiercu. Teraz małżonkowie cieszą się rodzicielstwem, a Paulina często dzieli się ze swoimi fankami i fanami relacją z kolejnych dni życia maleńkiej Antoniny. Paulina Rzeźniczak nie raz prosi też internautki o rady. I wtedy się zaczyna!

- Czasem zdarza mi się skomentować coś na moich social mediach, te komentarze pojawiające się od “cioci dobrej rady” czy “madki”, jak to piszą moje obserwatorki. Śmieszy mnie to, trochę załamuje, że ludzie nie mają swojego życia i szukają okazji, żeby wbić komuś szpilę, albo pokazać, że są jakieś rzeczy, które robimy źle, natomiast nie mamy na to wpływu, więc czasem po prostu pośmieję się z tego - wyznała w wywiadzie dla radioZET.pl Paulina Rzeźniczak.

Jakie komentarze musi czytać Paulina Rzeźniczak na swoim profilu pod postami z małą Antoninką? "Madki" ujawniają się praktycznie pod każdym postem celebrytki!

- Dziecko nie powinno być pod kołdrą może się udusić jeśli się znajdzie głowa pod nią

- Ja mam trójkę dzieci przy każdym byłam wyspana miałam czas dla siebie .Nie rozumiem tego ciągłego narzekania na macierzyństwo bardzo wazne są warunki w domu spokój rutyna dziecka to przenosi się na całość. Dzieci odczuwają nasze emocje stres

- Piąstki zaciska ale można to ćwiczyć . Otwierać rączki i głaskać jedna druga . U nas to zadziałało

Inne słowa poleciały, kiedy państwo Rzeźniczakowie zdecydowali się pokazać razem, jako zakochani i kochający rodzice.

- "weź tu postaw ten telefon na statywie a potem wyjdziemy tak spontanicznie i złożymy okulary że niby jesteśmy zajebiści"😂

- Ale sztucznosc…

- Każda rodzina wychodząca z domu staje w drzwiach, zakłada okulary i daje sobie buziaka 😂

Najbardziej zabawne są jednak chwile, kiedy internauci zaczynają się kłócić na profilu Pauliny Rzeźniczak o... hejt! "Madki" i prawdziwe fanki celebrytki wyrzucają sobie nawzajem, co o myślą o sobie nawzajem i czasem lecą mocne słowa!

- Ja to się zastanawiam jak to jest z Wami, narzekacie że nie macie czasu na nic przy dzieciach, nie macie czasu dla siebie, ale na siedzenie na instagramie od rana i czepianie się, obrażanie, krytykowanie, komentowanie innych ludzi macie czas. Jest rano, serio nie możecie wykorzystać tego czasu pozytywnie, żeby się nastroić dobra energia? Posprzątać w domu, nie wiem cokolwiek? 🤯 poczytać książkę, wypić sobie kawę, trochę pochillowac? 😂 Ciekawe, później będziecie narzekać że nic nie zrobiłyście, że nie macie na nic czasu a się okazuje że każda wolna chwilke wykorzystujecie na krytykowanie innych ludzi w mediach. Czy to nie jest obsesja już?

- Zgadzam się. Wszystkie Panie bardzo umęczone swoją rolą matki i bardzo je boli, że komuś może ona sprawiać radość. I oczywiście każda ekspertka w każdej dziedzinie. Przykre to bo widać, że tam po drugiej stronie ktoś nie jest zadowolony ze swojego życia, a konsekwencje tego poniesie właśnie owe dziecko.

- no nie? Przecież właśnie w tym momencie zajmują swój czas, którego niby nie mają. I pewnie mają jeszcze inne media, nie tylko Insta, tam również robią dokładnie to samo. I później wielkie zdziwienie, że one są zmęczone psychiczne. NO NIC DZIWNEGO JAK SIEDZĄ DO RANA NA INSTA I ŻYJĄ ŻYCIEM OBCYCH IM LUDZI 😂

- 😂 wiecznie narzekające, umeczone matki polkico wiecznie pouczają innych 😂

- ale co ty piszesz babo 🤯 jazda z mi stąd, nie wypisuj mi tu takich rzeczy. Nic nie zrobiła, totalnie nic nie zrobiła :)

Na szczęście Paulina Rzeźniczak w zalewie hejtu znajduje także dobre rady. Ostatnio dzięki fanom trafiła z córką do neurologopedy i dzięki temu wyprostowała pewną wadą, która mogłaby utrudniać życie Antoniny w przyszłości.

Sonda Czy uważasz, że internauci mają prawo pouczać celebrytów na Instagramie? Oczywiście. Przecież to są osoby publiczne Nie. W ogóle nie powinno się nikogo pouczać