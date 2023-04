Największe piersi w kosmosie wróciły! Ona nadal je powiększa

Mayra Hills z Niemiec ma największe sztuczne piersi świata. Chce je nadal powiększać!

Kiedy patrzy się na zdjęcia Mayry Hills, można kompletnie osłupieć. Ta urodzona w Niemczech i mieszkająca w Stanach Zjednoczonych modelka ma - delikatnie mówiąc - naprawdę gigantyczne piersi. Beshine, bo taki pseudonim przyjęła 40-letnia dziś gwiazda internetu, postawiła sobie w życiu jeden cel - mieć największe piersi nie tylko w Niemczech, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w całym kosmosie. I wszystko wskazuje na to, że zdeterminowana celebrytka osiągnęła swój cel. Napompowała swoje piersi do rozmiaru 32Z, choć niektórzy twierdzą, że to rozmiar ZZZ lub XXX. Trudno to obliczyć, jako że mamy do czynienia z sytuacją bez precedensu, a w dodatku... te piersi nie przestają rosnąć!

Beshine szczerze o swoim wielkim biuście: "Te piersi żyją własnym życiem!"

Jak pisze "Daily Star", który przeprowadził z Beshine nowy wywiad, kobieta nie zamierza zatrzymywać się w pędzie do możliwie najbardziej gigantycznego biustu. Musi jej naprawdę na tym zależeć, bo nie ukrywa, że posiadanie w ciele 10 tysięcy centymetrów sześciennych silikonu to nie rurki z kremem. "Moje piersi wydają się mieć coś na kształt swojego własnego umysłu, żyją swoim życiem i wywracają zawsze jakieś rzeczy dookoła mnie. Ostatnio powywracały dwie butelki kosztownego wina" - żali się Beshine. A obserwatorów na najrozmaitszych stronach dla dorosłych jej nie brakuje...

Sonda Czy Beshine jest seksowna? Tak Nie

Czyje to piersi? Pytanie 1 z 7 To dekolt... Khloe Kardashian Joanny Krupy Dody Dalej