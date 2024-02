Córka Fritzla wyszła za mąż! Elisabeth Fritzl znalazła miłość. On jest młodszy o 23 lata

Książę Harry wraca SAM do Wielkiej Brytanii! Co z Meghan Markle?!

Elisabeth Fritzl żyje w małej wiosce pod zmienionym nazwiskiem. Wyszła za mąż za swojego ochroniarza, młodszego od niej o 23 lata

Co teraz dzieje się z córką Josefa Fritzla? Ostatnio o "Potworze z Amstetten" znowu zrobiło się głośno z racji przeniesienia go wyrokiem sądu do łagodniejszego więzienia. A co z córką Fritzla, więzioną przez niego w piwnicy i gwałconą przez 24 lata? Tuż po aresztowaniu zwyrodnialca w 2008 roku podawano, że Elisabeth Fritzl, wówczas nieco ponad czterdziestoletnia, została przeniesiona wraz z niektórymi swoimi dziećmi - spłodzonymi przez Fritzla - do sekretnej lokalizacji. Kobieta ze zrozumiałych względów otrzymała nową tożsamość, a miejsce jej zamieszkania utrzymywane jest w ścisłej tajemnicy. Jednak dziennikarzom brytyjskiego Daily Mail oraz austriackiego Oesterreich udało się ustalić, co teraz dzieje się z Elisabeth Fritzl. Nie ujawnili oczywiście wszystkiego, co wiedzą, a więc tego, jak nazywa się 58-letnia obecnie kobieta i gdzie dokładnie mieszka. Podano jednak sporo szczegółów.

"Wszyscy znają ich historię, ale nikt nie mówi o przeszłości – mają nowe życie i ludzie to szanują"

Jak pisze Daily Mail, Elisabeth Fritzl mieszka obecnie zaledwie pół godziny drogi od Amstetten, w którym rozegrał się jej dramat. Znalazła spokój w małej wiosce liczącej zaledwie kilkuset mieszkańców. Żyje w domu nad rzeką z mężem, a jej córka Kerstin naprzeciwko. Elizabeth Fritzl wyszła za ochroniarza młodszego od niej o 23 lata. Według Oesterreich para pobrała się sześć lat temu. "Są parą, wszyscy od początku widzieli, jak bezpiecznie się przy nim czuła" - powiedziało anonimowe źródło austriackiej gazecie, dodając, że miłość dała kobiecie nową siłę. "Elisabeth i kilkoro starszych dzieci nadal tu mieszkają i od czasu do czasu widuje się je na imprezach w restauracji i w wiosce. Wszyscy znają ich historię, ale nikt nie mówi o przeszłości – mają nowe życie i ludzie to szanują" - mówi jedna z sąsiadek dla Daily Mail. Wygląda na to, że okrutnie potraktowana przez los Elisabeth zaczęła zupełnie nowe życie.

Kim jest Josef Fritzl? W 2008 roku zbrodnie niepozornego Austriaka zaszokowały świat

Zbrodnie Fritzla wyszły na jaw w 2008 roku. Austriak przez 24 lata więził w swojej domowej, specjalnie przygotowanej dźwiękoszczelnej piwnicy własną córkę i gwałcił ją, płodząc z nią siedmioro dzieci. Elizabeth spędziła w piwnicy każdy dzień od ukończenia 18. roku życia aż do chwili, gdy miała 42 lata. Jedno z dzieci poczętych podczas ponad trzech tysięcy gwałtów, jakich dopuścił się na niej własny ojciec, zmarło wkrótce po narodzeniu, pozostałe przeżyły. Trójkę adoptował Fritzl z żoną. Kobieta twierdziła w sądzie, że niczego się nie domyślała, a mąż mówił jej, że Elizabeth uciekła z domu i tylko podrzuca im raz na jakiś czas swoje dzieci na próg domu. Trójka dzieci zaś mieszkała z Elizabeth w piwnicy. Wszystko wyszło na jaw, kiedy 13 lat temu do austriackiego szpitala trafiła skrajnie niedożywiona młoda kobieta - córka Fritzla i Elizabeth, która całe swoje życie spędziła w piwnicy. Stan 19-letniej Kerstin wskazywał na wieloletnie zaniedbania. Trzeba było wprowadzić ją w stan śpiączki farmakologicznej. Do szpitala odwiózł ją sam Fritzl, pozwolił nawet Elizabeth na odwiedziny córki w klinice. 42-letnia kobieta wyznała wszystko lekarzom i jej ojca aresztowano, a w piwnicy odkryto schron z pozostałą dwójką dzieci.

Josef Fritzl warunkowo zwolniony z więzienia o zaostrzonym rygorze. Trafi do łagodnego więzienia

Josef Fritzl ma prawo ubiegać się o przedterminowe zwolnienie, jeśli psychiatrzy orzekną, że nie stanowi już zagrożenia dla otoczenia. Taka opinia psychiatryczna faktycznie powstała. Co teraz? Sąd Rejonowy Landesgericht 25 stycznia warunkowo zwolnił Josefa Fritzla z odbywania kary w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze i przeznaczonym dla niebezpiecznych więźniów z zaburzeniami psychicznymi. Osadzony trafi do zwykłego, łagodnego więzienia, a w marcu może zostać wypuszczony na wolność.

