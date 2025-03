Czy Zełenski zaklął podczas rozmowy z Trumpem?! Teoria krąży w sieci

Media i widzowie zastanawiają się, czy Zełenski nie wytrzymał i zaklął pod nosem podczas tyrady Vance'a. Nazwał go w wulgarny sposób?

Awantura w Białym Domu nie przestaje być jednym z najbardziej dyskutowanych tematów ostatnich dni. Nic dziwnego, bo było to wydarzenie bezprecedensowe i historyczne. Wołodymyr Zełenski, Donald Trump i J.D. Vance posprzeczali się przed kamerami nie zważając na wagę swojego spotkania i na to, że cały świat z Putinem włącznie właśnie na to wszystko patrzy. Czyżby było jednak jeszcze gorzej? W sieci trwa dyskusja na temat tego, co powiedział cicho sam do siebie prezydent Ukrainy, kiedy J.D. Vance zaczął mówić do niego podniesionym głosem. Czyżby Wołodymyr Zełenski nie wytrzymał napięcia i zaklął pod nosem podczas awantury w Białym Domu? Chodzi o moment, w którym wiceprezydent USA, którego sama obecność w tych okolicznościach mogła być zresztą uznana za złamanie protokołu dyplomatycznego, zaczął atakować Zełenskiego w odpowiedzi na jego równie mało dyplomatyczne pytanie retoryczne wypowiedziane z sarkastyczną miną: "O jakiej dyplomacji mówisz J.D.? Co masz na myśli?". Wcześniej prezydent Ukrainy powiedział, że chciałby o coś spytać wiceprezydenta i przytaczał przykłady łamania wcześniejszych porozumień przez Putina. Sugerował, że z Putinem nie ma mowy o dyplomacji. J.D. Vance wtedy mocno się zdenerwował. "Mówię o dyplomacji, która może skończyć niszczenie pańskiego kraju" - odrzekł wiceprezydent, a Zełenski, siedząc z założonymi rękami, zaczął mu przerywać, na co jednak Vance nie pozwolił.

Vance: "Panie prezydencie, z całym szacunkiem...". Wtedy, na samym początku kłótni padły tajemnicze słowa

"Panie prezydencie, z całym szacunkiem..." - zaczął, a wtedy prezydent Ukrainy powiedział coś pod nosem. Tylko co? Było to ciche, trudno powiedzieć, czy Vance i Trump cokolwiek usłyszeli. Rzeczywiście, ruch ust Zełenskiego widoczny na nagraniach rozmowy może wskazywać na wypowiedzenie pewnych grubych słów po ukraińsku, mianowicie "s..b...", ale to jednak nadal spekulacje. Jeśli ta teoria jest prawdziwa, to ukraiński przywódca publicznie nazwał wiceprezydenta USA wulgarnym słowem, które w Polsce także zaczyna się na "s". "Myślę, że to brak szacunku, kiedy przychodzi Pan do Gabinetu Owalnego i roztrząsa to na oczach amerykańskich mediów" - dokończył zdanie Vance. Potem Zełenski zaczął dopytywać, czy Vance był na Ukrainie i mówił, że Amerykanie prędzej czy później sami odczują działania Rosji, choć dzieli ich od niej "ładny ocean", przez co obecnie nie rozumieją Ukraińców. Dopiero w tym momencie panowanie nad sobą stracił również Trump. "Nie mów nam, co mamy czuć. Nie masz kart w ręku" - mówił do Zełenskiego. Jak wiemy, chwilę później spotkanie przerwano, podpisanie porozumienia o minerałach odwołano, a delegacja ukraińska została wyproszona za drzwi.

