i Autor: AP

Po awanturze w Białym Domu

Szef NATO ma przesłanie dla Zełenskiego! Mówi o szacunku do Trumpa

Zofia Dąbrowska Polska Agencja Prasowa 7:19

Wołodymyr Zełenski powinien odbudować swoje relacje z Donaldem Trumpem - uważa sekretarz generalny NATO. Mark Rutte powiedział wczoraj, 1 marca, że spotkanie prezydentów USA i Ukrainy w Białym Domu było "niefortunne" i "należy uszanować to, co Trump do tej pory zrobił dla Ukrainy". Zełenski utrzymuje, że chce kontynuować negocjacje z USA. Delegacja ukraińska chciała to zrobić jeszcze w USA, ale Trump uznał, że jeszcze nie pora na to i wyprosił ją za drzwi.