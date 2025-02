Wołodymyr Zełenski w Białym Domu! Burzliwe spotkanie z Donaldem Trumpem

Wołodymyr Zełenski przybył na spotkanie z Donaldem Trumpem do Białego Domu. Burzliwe rozmowy!

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył po godzinie 17. czasu polskiego do Białego Domu. Spotkanie z Donaldem Trumpem już się rozpoczęło. Zaplanowana na godzinę 17. czasu polskiego wizyta nieco się opóźniła, lecz gdy limuzyna z ukraińskim liderem przybyła, Zełenski został powitany osobiście przez prezydenta USA. Rozmowy nie są łatwe! Podczas dyskusji transmitowanej przez media doszło do ostrych starć słownych Zełenskiego, Trumpa i wiceprezydenta J.D.Vance'a. "Jesteśmy na skraju III wojny światowej, a wy nie szanujecie Stanów Zjednoczonych. Igrasz życiem milionów ludzi. Igrasz z III wojną światową" – powiedział Trump Zełenskiemu, cytowany przez Ukraińską Prawdę. "Nie macie prawa mówić nam, co mamy robić” - odpowiedział prezydent Ukrainy, zaś Trump stwierdził, iż Zełenski nie okazuje szacunku i nie jest w stanie niczego nikomu dyktować, bo "nie ma kart w ręku", poza tym powinien być wdzięczny, a tymczasem jego komentarze są "bardzo lekceważące". Trump dosłownie krzyczał na prezydenta Ukrainy, spotkanie przerodziło się w kłótnię! "Chcesz, żebym mówił naprawdę okropne rzeczy o Putinie, a potem mówił: »Cześć, Władimirze. Jak nam idzie porozumienie?« To tak nie działa. Nie jestem po stronie Putina. Nie jestem po stronie nikogo. Jestem po stronie Stanów Zjednoczonych Ameryki i dla dobra świata jestem po stronie świata i chcę to zakończyć” – powiedział Trump obok prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Gabinecie Owalnym.

Trump: "Zełenski na pewno będzie musiał pójść na pewne kompromisy, ale mam nadzieję, że nie będą tak duże, jak niektórzy myślą"

Jeśli chodzi o kwestie merytoryczne, najważniejszym punktem spornym wydają się być gwarancje bezpieczeństwa, jakie chciałby uzyskać Wołodymyr Zełenski od Donalda Trumpa. Trump mówił wcześniej, iż gwarancje takie "nie byłyby bardzo duże", bo generalnie powinna zająć się tym Europa, a nie Ameryka. Jakie będą efekty negocjacji? Tego dowiemy się najprawdopodobniej już dziś, 28 lutego wieczorem po spotkaniu prezydentów Ukrainy i USA. Trump już zapewnił, że Ukraina będzie musiała iść na kompromis, ale nie tak wielki, jak niektórzy się tego obawiają. "Myślę, że zawsze będzie trzeba iść na kompromis. Nie możesz zawierać żadnych umów bez kompromisów. Więc on (Zełenski) na pewno będzie musiał pójść na pewne kompromisy, ale mam nadzieję, że nie będą tak duże, jak niektórzy myślą (...) Jestem tutaj jako arbiter, jako mediator, do pewnego stopnia, między dwiema stronami, które są bardzo wrogie" - mówił prezydent USA. Potem podczas spotkania Zełenski mówił: "Żadnych kompromisów", na co Trump odpowiadał, że bez kompromisów nie ma umowy i albo podpiszą porozumienie, albo się rozejdą.

Moment kulminacyjny wizyty zgodnie z planem nastąpi o godzinie 19. czasu polskiego, kiedy to ma nastąpić podpisanie porozumienia, a potem odbędzie się konferencja prasowa.

Donald Trump mówił wcześniej, że według niego sama obecność amerykańskich firm eksploatujących zasoby naturalne Ukrainy będzie stanowić gwarancję pokoju

Rozmowy dotyczą także, a może przede wszystkim amerykańsko-ukraińskiej umowy związanej z eksploatacją przez USA minerałów na terenie Ukrainy. "Mamy coś, co jest bardzo uczciwym układem, i nie możemy się doczekać, by kopać, kopać, kopać i pracować nad tymi ziemiami rzadkimi. To oznacza, że będziemy tam i to jest duże zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych" - mówił dziś Trump na początku spotkania z Zełenskim. Plan zakłada utworzenie funduszu mający na celu odbudowę zniszczonego wojną kraju i zarządzanego zarówno przez Kijów, jak i Waszyngton. Ukraina ma go zasilać kwotą wynoszącą połowę zysków z wydobywanych w kraju zasobów naturalnych, w tym metali ziem rzadkich. "Będziemy tam pracować. Będziemy na tej ziemi. (...) to jest po prostu automatyczne zabezpieczenie, ponieważ nikt nie będzie z nami pogrywać, kiedy tam będziemy. Więc będziemy tam w ten sposób. Ale Europa będzie to bardzo uważnie obserwować" - zapewniał wcześniej Trump, najwyraźniej mając na myśli to, że jego zdaniem obecność amerykańskich firm eksploatujących zasoby naturalne Ukrainy odstraszy Putina od ponownego ataku.

Autor:

Trump recibe a Zelenski en La Casa Blanca: pic.twitter.com/Ur1cjyA3tc— Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) February 28, 2025

QUIZ geograficzny o Stanach Zjednoczonych. Jak dobrze znasz USA? Pytanie 1 z 10 Najdłuższa rzeka w USA to... ? Kolorado Missouri Jukon Następne pytanie