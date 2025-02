"Ustępstwa ze strony Rosji". Ale na to Putin się nie zgodzi

Co po śmierci papieża? "Próbują go budzić, potem niszczą sygnet". Chowają go w trzech trumnach

Już jutro, 28 lutego prezydent Wołodymyr Zełenski przybędzie do Waszyngtonu, by w Białym Domu porozmawiać z Donaldem Trumpem i podpisać umowę z USA dotyczącą eksploatacji minerałów. Nie jest jeszcze stuprocentowo pewnie, czy prezydent Ukrainy podpisze dokument, bo chce uzyskać od Ameryki także "gwarancje bezpieczeństwa". Właśnie to wydaje się teraz być kością niezgody. Bo chociaż Zełenski nie mówi już od dawna, że obietnica członkostwa w NATO jest dla niego warunkiem koniecznym podpisania jakichkolwiek porozumień, to chce "gwarancji". Ale Trump tak mówił ostatnio dziennikarzom, cytowany m.in. przez Sky News czy CNN: "Nie zamierzam dawać bardzo dużych gwarancji bezpieczeństwa. Sprawimy, że zrobi to Europa. Europa jest sąsiadem, ale my będziemy zapewniać, by wszystko dobrze szło" - powiedział Trump. Poparł pomysł wysłania przez Wielką Brytanię i Francję ich wojsk w postaci "sił pokojowych" na Ukrainę i dodał, że USA wspierałyby Europę w tej kwestii, nie sprecyzował jednak, w jaki sposób. Przypomnijmy, że Rosja kategorycznie odmówiła zgody na obecność jakichkolwiek zachodnich wojsk na Ukrainie. Bardziej konkretnie Trump mówił o "gwarancjach bezpieczeństwa" w odniesieniu do kwestii minerałów. "Będziemy tam pracować. Będziemy na tej ziemi. (...) to jest po prostu automatyczne zabezpieczenie, ponieważ nikt nie będzie z nami pogrywać, kiedy tam będziemy. Więc będziemy tam w ten sposób. Ale Europa będzie to bardzo uważnie obserwować" - zapewniał Trump, najwyraźniej mając na myśli to, że jego zdaniem obecność amerykańskich firm eksploatujących zasoby naturalne Ukrainy odstraszy Putina od ponownego ataku.

"O NATO możecie zapomnieć. To było, myślę, że to prawdopodobnie powód, dla którego to wszystko się zaczęło"

Jak dodał, Ukraina "może zapomnieć" o członkostwie w NATO, choć i Rosja będzie musiała "iść na ustępstwa". Nie zdradził jednak, jakie konkretnie. "Nie chcę teraz tego mówić. Ale mogę powiedzieć, że o NATO możecie zapomnieć. To było, myślę, że to prawdopodobnie powód, dla którego to wszystko się zaczęło" - dodał Trump, znów rozmywając odpowiedzialność za wybuch wojny na Ukrainie, nieco w stylu papieża Franciszka, który w 2022 roku stwierdził, że "NATO szczekało pod drzwiami Rosji". Kiedy spytano Trumpa o to, czy ustępstwa USA wobec Putina w kwestii zagrabionych przez niego terytoriów Ukrainy nie są wysłaniem niebezpiecznego w dalszej perspektywie komunikatu, prezydent USA odrzekł: "Zrobimy, co w naszej mocy, aby zawrzeć najlepszą umowę dla obu stron. W przypadku Ukrainy postaramy się bardzo, aby zawrzeć dobrą umowę, aby mogli odzyskać jak najwięcej. Chcemy odzyskać jak najwięcej".

"Moim zdaniem nie miał zamiaru zakończyć tej wojny. Myślę, że chciał wszystkiego"

"Mam wiele szacunku dla Ukrainy" - mówił Trump, stwierdził też, że jego zdaniem Putin "to inteligentny i przebiegły facet", który bynajmniej nie miał zamiaru kończenia wojny i nie chciał poprzestać jedynie na zagrabieniu kawałka Ukrainy. "To bardzo inteligentny facet. To bardzo przebiegła osoba. Ale miałem do czynienia z naprawdę złymi ludźmi. Powiem wam, jeśli chodzi o to, musicie zrozumieć, moim zdaniem nie miał zamiaru zakończyć tej wojny. Myślę, że chciał wszystkiego" — ujawnił Trump. Odniósł się też do swoich dotychczasowych rozmów telefonicznych z Putinem. "Kiedy zostałem wybrany, rozmawialiśmy i myślę, że dojdziemy do porozumienia. Nie mogę tego zagwarantować. Wiecie, deal to deal. podczas zawierania umowy dzieje się wiele szalonych rzeczy, prawda? Ale myślę, że dojdziemy do porozumienia. Gdybym nie został wybrany, myślę, że on po prostu kontynuowałby pochód przez Ukrainę i zginęłoby wiele osób. Trwałoby to przez pewien czas. I dlatego Ukraina... mam wielki szacunek dla Ukrainy jako bojowników. Mają wspaniałych bojowników. Ale bez naszego sprzętu ta wojna skończyłaby się, jak ludzie mówili, w bardzo krótkim czasie" - powiedział prezydent USA.

Pres. Trump will meet with Ukrainian Pres. Zelenskyy at The White House Friday to finalize a rare minerals deal. The meeting a big test as Trump admitted Russian Pres. Putin must also make concessions to end the war. @MarthaRaddatz has more. https://t.co/VfYqx2Q7C5 pic.twitter.com/3JkQQfqkNy— World News Tonight (@ABCWorldNews) February 27, 2025

