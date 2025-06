David Beckham z ogromnym wyróżnieniem. Został pasowany na rycerza! Uhonorowali 1200 osób

Iran grozi wielkim atakiem. "Będzie to bardzo bolesne"

David Beckham został rycerzem. Wielkie wyróżnienie

Legenda angielskiego futbolu i były kapitan reprezentacji, David Beckham, został w sobotę pasowany na rycerza przez króla Karola III. To długo wyczekiwane wyróżnienie, które uzupełnia bogaty dorobek 50-letniego sportowca – zarówno na boisku, jak i poza nim. Beckham znalazł się wśród ponad 1200 osób uhonorowanych z okazji oficjalnych urodzin monarchy, które w Wielkiej Brytanii obchodzone są tradycyjnie w czerwcu podczas parady wojskowej Trooping the Colour. Jego prawdziwa data urodzin to 14 listopada.

To nie pierwsze odznaczenie Beckhama – już w 2003 roku otrzymał Order Imperium Brytyjskiego. Tytuł szlachecki miał zostać mu przyznany wcześniej, jednak w 2014 roku przeszkodą były kwestie podatkowe, na które wskazał specjalny komitet.

Od lat Beckhamowie pozostają w dobrych relacjach z rodziną królewską – byli gośćmi na ślubach Williama i Kate oraz Harry'ego i Meghan. Media zwracają uwagę, że Beckhama z królem Karolem szczególnie zbliżyła wspólna pasja do ogrodnictwa.

To kolejne wyróżnienie dla Davida Beckhama

Warto też przypomnieć, że w czerwcu 2024 roku David Beckham został oficjalnie mianowany ambasadorem Królewskiej Fundacji, co jeszcze bardziej zacieśniło jego więzi z monarchią.

To nie tylko hołd dla sportowej legendy, ale też symbol uznania za działalność społeczną i charytatywną, którą Beckham konsekwentnie prowadzi od lat.

David Beckham – legenda Manchesteru United

David Beckham najważniejsze momenty w swojej karierze spędzał w ekipie Manchesteru United. Sześciokrotnie sięgał po mistrzostwo Anglii, a z „Czerwonymi Diabłami” zdobył także Ligę Mistrzów w sezonie 1998/1999. Na początku XXI wieku grał także w legendarnym Realu Madryt, z którym zdobył Superpuchar Hiszpanii i mistrzostwo kraju.

Występował także w barwach Los Angeles Galaxy, AC Milan czy PSG. Zagrał aż 115 meczów w barwach reprezentacji Anglii.