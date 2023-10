Dawna przyjaciółka ujawni szokujące rzeczy o Meghan Markle?! "Księżna nie śpi po nocach"

Dawna przyjaciółka szykuje słodką zemstę na Meghan Markle? Księżna nie stanęła w jej obronie podczas internetowej afery

Jessica Mulroney jeszcze kilka lat temu należała do grona najbliższych przyjaciół Meghan Markle i księcia Harry'ego. Stylistka i influenserka fotografowała się w objęciach księżnej Sussexu i brała czynny udział w jej rodzinnych uroczystościach typu ślub czy babyshower. Ale trzy lata temu to wszystko odeszło w przeszłość - błyskawicznie i na dobre! Stało się tak przez zawiłą aferę, której główną bohaterką została właśnie Jessica Mulroney. Co się stało? Wszystko przez kłótnię, którą niejaka Sasha Exeter, czarnoskóra influenserka, zaczęła z Jessicą. W samym środku burzy wokół śmierci George'a Floyda, czarnoskórego przestępcy uduszonego podczas zatrzymania przez nadgorliwych i sadystycznych policjantów, Sasha uznała za stosowne zacząć wokół tego tematu internetową dramę. Napisała na profilu Mulroney, że powinna wypowiedzieć się publicznie o sprawie Floyda zamiast promować swój program telewizyjny o ślubach. Mulroney postanowiła jej na swoje nieszczęście odpowiedzieć, pisząc coś o tym, że mówi o rasizmie swoim dzieciom, poza światłem kamer, a poza tym podejmowała już ten temat. To oburzyło Exeter i kłótnia zaczęła się na dobre. W końcu Sasha ujawniła prywatne wiadomości od Jessiki, w których ta groziła, że rozmawiała z "ludźmi i firmami" o sposobie, w jaki oponentka ją potraktowała. To sprawiło, że spanikowani reklamodawcy, nie chcąc być kojarzeni z kłótnią wokół delikatnej kwestii Floyda i czarnoskórych, usunęli Mulroney z grona współpracowników i anulowali jej program. Nie pomagało przepraszanie. Co na to Meghan? Nie stanęła w obronie przyjaciółki, tylko urwała z nią kontakt.

„Jessica nie daje otwarcie do zrozumienia, że jest gotowa podzielić się szczegółami na temat Meghan"

„Mimo że jestem kochająca, moja umiejętność dystansowania się też jest silna" -napisała niedawno Jessica na Instagramie, a według magazynu Closer jest to zapowiedź zemsty na Meghan za jej brak wsparcia w krytycznej chwili. „Jessica nie daje otwarcie do zrozumienia, że jest gotowa podzielić się szczegółami na temat Meghan, ale zawsze istnieje taka możliwość i Meghan bardzo się tym martwi. Odczuwa ulgę, że nie musi się jeszcze z tym borykać, ale kiedy na Instagramie pojawiają się takie posty, przechodzą ją dreszcze. Istnieje jednak realna perspektywa, że inni ludzie, którzy będą chcieli zniszczyć ją i Harry'ego, ujawnią ich przeszłość, aby się zemścić i upokorzyć ich. To właśnie takie rzeczy nie dają Meghan spać. Jessica zna Meghan od podszewki, były dla siebie największymi powiernikami przez całą dekadę, kiedy były najlepszymi przyjaciółkami” – dodało źródło.

