Demi Moore prawie nago pod wodospadem! 61-latka hartuje się na zimę

Co się stało?

Jak do tego doszło?!

Jak ona to zniosła?!

Nie zapominamy o grobach Polaków rozrzuconych po całym świecie. To nasze dziedzictwo narodowe

61-letnia Demi Moore szaleje pod wodospadem w skąpym bikini. Gwiazda hartuje się w Wielkim Kanionie i zachwyca sylwetką

Cóż to za wodna nimfa pławi się w wodospadzie?! To nikt inny, tylko sama Demi Moore (61 l.)! Gwiazda postanowiła zasmakować prawdziwej przygody i wybrała się na wycieczkę po Wielkim Kanionie, spływając odważnie rzeką Kolorado. Gdy ujrzała wodospad, postanowiła w ramach hartowania przed zimą zbryzgać lodowatą wodą swoje gorące ciało. Efekty pokazała na swoim koncie na Instagramie, budząc powszechny zachwyt wiecznie młodą sylwetką. "Miałam okazję podróżować przez Wielki Kanion nad rzeką Kolorado wraz z wieloma pięknymi duszami. Śmialiśmy się, płakaliśmy i tworzyliśmy więzi na całe życie, które na zawsze pozostaną w moim sercu. Nigdy tak naprawdę nie będę w stanie opisać, jaki wpływ wywarło na mnie to niedawne zanurzenie się w naturze" - zachwyca się zanurzona Demi Moore, a z nią jej wielkie rzesze fanów.

Demi Moore. Kariera, córki, mężowie i kochankowie

Demi Moore zaczynała karierę aktorską jako nastolatka. W latach osiemdziesiątych grała w serialu ABC "Szpital miejski" ("General Hospital"). Przełom w karierze Demi Moore nastąpił w 1990 roku, kiedy u boku Patricka Swayze Molly Jensen w sławnym w melodramacie "Uwierz w ducha". Najsłynniejsza rola Demi to postać Diany Murphy z filmu "Niemoralna propozycja" (1993) z Robertem Redfordem, do dziś pamiętamy też występ Demi w filmie Striptiz (1996). Za dwie ostatnie role Demi Moore doczekała się jednak... Złotej Maliny. Życie prywatne aktorki było niezwykle burzliwe. Miała trzech mężów, w tym Bruce'a Willisa (1987-2000), z którym ma cztery dorosłe dziś córki, oraz młodszego o 16 lat aktora Ashtona Kutchera. Z tym drugim rozwiodła się w 2016 roku. Spotykała się też m.in. z Leonardo DiCaprio, Bradem Pittem, wokalistą Red Hot Chili Peppers Anthonym Kiedisem i Colinem Farrellem.

Sonda Czy Demi wygląda na 60 lat? Tak Nie

Ile lat mają te gwiazdy? Zgadnij rok urodzenia! Pytanie 1 z 10 Sylwia Grzeszczak 1981 1986 1989 Dalej