Dom Meghan Markle i księcia też zagrożony pożarami! "Na granicy ekstremalnego niebezpieczeństwa""

Dom Meghan Markle i księcia Harry'ego też zagrożony pożarami! Wezwano mieszkańców, by byli gotowi do ewakuacji

Meghan Markle i książę Harry uciekli z Wielkiej Brytanii dokładnie pięć lat temu. W pierwszych dniach 2020 roku ogłosili, że przestają być pracującymi członkami brytyjskiej rodziny królewskiej. Przez pierwsze tygodnie mieszkali w Kanadzie, ale gdy zaczęła się pandemia, pospiesznie wynieśli się do USA, gdzie wbrew zapewnieniom o tęsknocie za cichym życiem z dala od kamer zainwestowali w potężną rezydencję w Montecito niedaleko Los Angeles, tam, gdzie mieszkają Oprah Winfrey czy Ellen DeGeneres. Ale teraz mogą stracić wszystko. Montecito zostało objęte czerwonym alertem ostrzegawczym. Wszystko przez szalejące w Kalifornii wielkie pożary, którym sprzyjają susza i niszczycielski wiatr Santa Ana. W całym rejonie Los Angeles zagrożenie pożarowe jest bardzo duże. Strażacy wezwali mieszkańców, by w związku z nieprzewidywalną sytuacją byli „gotowi do ewakuacji”.

Willa liczy sobie 1700 metrów kwadratowych, w środku jest dziewięć pokoi i... szesnaście łazienek

Jak informowały tuż przed wybuchem pożarow amerykańskie media, wykwintna posiadłość, w której mieszkają uciekinierzy z brytyjskiej rodziny królewskiej w Kalifornii, podwoiła swoją wartość, odkąd zdecydowali się ją kupić w 2020 roku. Według Zillow, firmy zajmującej się rynkiem nieruchomości, kupiona za 14,65 milionów dolarów rezydencja Meghan Markle i księcia Harry'ego w Montecito zwana Chateau of Riven Rock teraz jest warta 29 milionów, a więc dwukrotnie więcej. Bynajmniej nie dlatego, że uciekinierzy z rodziny królewskiej tak bardzo podnieśli jej prestiż. Po prostu podrożały wszystkie nieruchomości w tej okolicy. Czy warto wydać 29 milionów dolarów na taki dom? To 116 milionów złotych! Willa liczy sobie 1700 metrów kwadratowych, w środku jest dziewięć pokoi i... szesnaście łazienek. Poza tym w rezydencji jest hall ze schodami niczym z "Dynastii" i winda, pokój bilardowy, kino domowe, siłownia, piwniczka na wino, spa, ogromna łazienka z kominkiem. Okna wychodzą na ogród różany, do tego są tam stuletnie drzewa oliwne, warzywnik, plac zabaw, a nawet zewnętrzny piec do pizzy. Teraz nie wiadomo, czy to wszystko ocaleje!

Meghan Markle and Prince Harry spent their weekend visiting the World Central Kitchen in Pasadena to help distribute food and supplies to victims of the LA fires. Mayor Victor Gordo told Fox News that “no one knew they were serving food with masks” and it was not for “publicity”.… pic.twitter.com/NAG9XMRqQu— HELLO! Canada (@HelloCanada) January 13, 2025

Meghan Markle and Prince Harry told to ‘prepare now’ for an evacuation from their Montecito mansion as the wildfires rage close to their $29 million home. The Sussexes face potentially having to flee their own residence as Santa Ana winds could cause the fires to move closer to… pic.twitter.com/X28oWYkWES— Oli London (@OliLondonTV) January 14, 2025

