Donald Trump mocno traci w sondażach! Amerykanie niezadowoleni z rosnących cen paliw

Spadek poparcia dla Trumpa w nowym sondażu. Amerykanie wskazują na demokratów

Z najnowszego badania Reuters/Ipsos wynika, że Amerykanie coraz gorzej oceniają Donalda Trumpa i działania Partii Republikańskiej. Po raz pierwszy od blisko dekady obywatele USA częściej ufają demokratom w kwestiach gospodarczych. Zaufanie to zadeklarowało 37 proc. badanych, podczas gdy republikanów poparło w tej kwestii 36 proc. Z kolei 27 proc. respondentów wstrzymało się od głosu lub wybrało inne rozwiązanie. Tymczasem w ostatnich latach to republikanie cieszyli się wśród obywateli większym uznaniem, jeśli chodzi o temat amerykańskiej gospodarki.

Badanie pokazuje też, że zaufanie do samego prezydenta maleje. Zaledwie 35 proc. ankietowanych ocenia pozytywnie działania Donalda Trumpa. Dla porównania, miesiąc temu wskaźnik ten wynosił 37 proc. Wynik ten należy do jednych z najgorszych w jego karierze.

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Wzrost kosztów życia a ocena rządu. Wojna w Iranie a ceny na stacjach

Agencja Reuters podkreśla, że te nastroje społeczne są ściśle powiązane z rosnącymi kosztami utrzymania. Od wybuchu konfliktu zbrojnego z Iranem ceny paliw w Stanach Zjednoczonych podskoczyły o ponad 25 proc. W efekcie przeciętny Amerykanin płaci za galon benzyny o ponad dolara więcej.

Sondaże nie są korzystne dla Partii Republikańskiej również w kontekście zbliżających się wyborów do Kongresu. Gdyby wybory odbywały się dzisiaj, demokraci mogliby liczyć na 42 proc. głosów, podczas gdy republikanie uzyskaliby 37 proc. poparcia. Wśród wyborców niezależnych różnica na korzyść demokratów jest jeszcze bardziej zauważalna i wynosi 12 punktów procentowych.

Wybory do obu izb Kongresu, w których republikanie będą starali się utrzymać swoją obecną, niewielką większość, zaplanowano na 3 listopada. Trzeba jednak zaznaczyć, że sondaże ogólnokrajowe nie zawsze odzwierciedlają ostateczne rezultaty. Wynika to ze specyfiki amerykańskiego systemu wyborczego, gdzie kluczowe znaczenie ma rywalizacja w poszczególnych, nielicznych okręgach wyborczych.

Donald Trump tymczasem twierdzi, że sondaże są zmanipulowane. W poniedziałkowym wpisie na platformie społecznościowej Truth Social przekonywał, że jego autentyczne poparcie jest obecnie najwyższe w historii.

Sondaż Reuters/Ipsos zrealizowano na grupie 4505 dorosłych obywateli USA. Margines błędu w tym badaniu szacuje się na 2 punkty procentowe.

New polls show Trump losing support among the groups at the heart of his supposed 2024 political realignment, @GrahamDavidA argues in The Atlantic Daily: https://t.co/LAuBsozb59— The Atlantic (@TheAtlantic) August 3, 2026

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