Wybory w USA

Donald Trump mówi o zamachu! "Bóg oszczędził mi życie, wypełnimy tę misję"

Donald Trump w pierwszym przemówieniu wygłoszonym po podaniu wstępnych wyników wyborów prezydenckich w USA podjął temat zamachu na swoje życie! W lipcu strzelano do niego na wiecu w Pensylwanii, kula tylko drasnęła ucho polityka, bo akurat odwrócił na chwilę głowę. „Bóg oszczędził mi życie z jakiegoś powodu” - powiedział Trump. Przypomnijmy, że wstępne wyniki wyborów wskazują na to, że to właśnie Republikanin będzie następnym prezydentem USA.