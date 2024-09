Tajemnicze słowa Elona Muska o zamachu na Trumpa! Szybko skasował ten wpis

58-latek czaił się przy klubie golfowym i celował w Trumpa z karabinu. Ryan Wesley Routh został aresztowany. Co napisał Elon Musk?

Nowe informacje o drugim niedoszłym zamachu na Donalda Trumpa! Głos zabrał Elon Musk, a potem pospiesznie skasował swoje pochopne słowa. Co się stało? Przypomnijmy - zamachowiec nie zdołał nacisnąć na spust, bo został w porę zauważony przez agentów Secret Service. Dramatyczne wydarzenia rozegrały się w ostatni weekend w Palm Beach na Florydzie, gdzie znajduje się jeden z klubów golfowych Donalda Trumpa. Polityk oddawał się właśnie swojej ulubionej rozrywce, czyli grze w golfa, gdy nagle rozległy się strzały! To strzelali agenci Secret Service w ślad za mężczyzną uzbrojonym w karabin AK-47 z celownikiem optycznym. Podejrzany osobnik czaił się w krzakach zaledwie 300 metrów od Trumpa, tuż za ogrodzeniem klubu i celował w polityka. Gdy agenci zauważyli mężczyznę z karabinem, ten porzucił broń i zaczął uciekać, został jednak złapany. Okazało się, że to niejaki Ryan Wesley Routh (58 l.), osoba z przebogatą kartoteką i wyraźnie niezrównoważona. Na platformie X swojego czasu błagał m.in. Elona Muska, by sprzedał mu pocisk rakietowy, który potem Roth chciał własnoręcznie odpalić w stronę Pałacu Putina nad Morzem Czarnym. Teraz motyw Elona Muska w tej sprawie powraca.

Najbogatszy człowiek świata: „Trump zagraża maszynie. Biden/Kamala są maszyną”. potem skasował swoje wpisy

Elon Musk wywołał falę oburzenia swoimi nowymi wpisami na temat kolejnego nieudanego zamachu na Donalda Trumpa! Odpisując na czyjeś zadane na platformie X pytanie o to, czemu dochodzi do takich zdarzeń, najbogatszy człowiek świata napisał coś, co zaszokowało wielu odbiorców. „Trump zagraża maszynie. Biden/Kamala są maszyną” - napisał miliarder, a wcześniej: "I nikt nawet nie próbuje zamordować Bidena/Kamali". Potem pospiesznie skasował te wpisy i zaczął się tłumaczyć: „To, że mówię coś grupie ludzi i oni się śmieją, nie oznacza, że będzie to aż tak zabawne jako post na X”. Jednak porobiono już screeny wpisów Muska. Niektórzy go popierają, inni grzmią, by zajęło się nim FBI.

Pierwszy zamach na Donalda Trumpa. Jak wyglądały wydarzenia podczas wiecu w Pensylwanii?

Zamach na Donalda Trumpa miał miejsce 13 lipca po południu czasu lokalnego w Butler w Pensylwanii. Na wiecu wyborczym Donalda Trumpa niejaki Thomas Matthew Crooks (+20 l.) przez nikogo nie niepokojony zdołał wejść na dach jedynego budynku w bliskim sąsiedztwie sceny z karabinem i strzelić do byłego prezydenta. Kula musnęła mu ucho, Trump był o milimetry od śmierci, ale nic poważnego mu się nie stało. Jak sam stwierdził, przeżył tylko dlatego, że akurat odwrócił się w stronę ekranu z tabelką, choć rzadko to robi. Sprawca został zastrzelony na miejscu przez Secret Service, obecnie oskarżanego przez wiele osób o zaniedbania. Triumfujący Trump już następnego dnia pojawił się na spotkaniu z wyborcami z zabandażowanym uchem.

Sonda Na kogo zagłosowałbyś w wyborach prezydenckich w USA, gdybyś mógł? Na Kamalę Harris czy Donalda Trumpa? Kamalę Harris Donalda Trumpa

Musk said “Nobody is trying to assassinate Harris or BidenUndeterred, the Tesla and SpaceX CEO doubled down, responding with a '100' emoji to a comment that said: ‘Trump threatens the machine. Biden/Kamala are the machine.'Boom💥 pic.twitter.com/7JXavpIlMf— Linda Traitz (@LindaTraitz) September 16, 2024

I am so glad that Elon finally deleted this post. Statements like this have no place in our political discourse. Elon please note that people can still see this if they view your replies. You may want to submit a feature request to engineering to resolve this in the future. pic.twitter.com/kgvdr8WCga— Barry Johnson (@engineerreacts) September 16, 2024

QUIZ. Kto to powiedział? Sławne cytaty, 10/10 tylko dla elity Pytanie 1 z 10 "Doświadczenie – to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom". Kto to powiedział? George Bush Madonna Oscar Wilde Dalej