Donald Trump w Wielkiej Brytanii. Spotkanie z królem Karolem III rozpoczęte od rozmowy z Kate i Williamem

Zaczyna się oficjalna część wizyty Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii! Właśnie na godzinę 13 czasu polskiego w dniu 17 września zaplanowano spotkanie prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz pierwszej damy z królem Karolem III i królową Camillą. Trumpowie przylecieli do Londynu jeszcze wczoraj wieczorem.Teraz helikopter z Trumpem wylądował na terenie posiadłości w Windsorze. Został wraz z Melanią Trump powitany przez księcia Williama i księżną Kate, potem wspólnie podeszli do króla Karola III i królowej Camilli. Melania Trump na kapelusz w śliwkowym kolorze, pasujący do krawata jej męża. Po krótkiej rozmowie przed zamkiem wszyscy zgodnie z planem wsiedli do królewskich karet zaprzężonych w konie, udając się w stronę zamku.

Przed wejściem na pokład w bazie lotniczej Joint Base Andrews w Maryland stwierdził: „Moje relacje z Wielką Brytanią są bardzo dobre, a Karol, jak wiecie, który jest teraz królem, jest moim przyjacielem” – powiedział. „To pierwszy raz, kiedy ktoś został uhonorowany dwukrotnie. To wielki zaszczyt" - dodał, mając na myśli fakt, iż jest pierwszym prezydentem USA, który miał dwie wizyty w Wielkiej Brytanii z pełnym ceremoniałem. Poprzednia została złożona w 2019 roku, jeszcze za czasów panowania królowej Elżbiety II.

ZOBACZ TEŻ: Donald Trump przekazał list dla Karola Nawrockiego? Zdumiewające doniesienia mediów

ZOBACZ TEŻ: Karol Nawrocki rozmawiał z Trumpem. Padły ważne słowa

Trump o królu Karolu: "Jest moim przyjacielem od dawna, wszyscy go szanują i kochają"

„Mieliśmy dobry lot, wiele osób nam towarzyszyło. Jutro będzie bardzo ważny dzień, panie ambasadorze” – powiedział Trump we wtorek tuż po wylądowaniu, zwracając się do ambasadora USA w Wielkiej Brytanii Warrena A. Stephensa. „Uwielbiam Turnberry. Uwielbiam Aberdeen, mam tu wiele rzeczy, które rozgrzewają moje serce, chcę to panu powiedzieć. To bardzo wyjątkowe miejsce, wspaniałe miejsce” - dodał. Spytany o swoje przesłanie dla króla Karola III, odrzekł: „Zobaczymy go jutro, jest moim przyjacielem od dawna, wszyscy go szanują i kochają”.

Plan wizyty Donalda Trumpa i Melanii Trump w Wielkiej Brytanii

Donald Trump i Melania Trump spotkają się z królem Karolem III, królową Camillą, a także księżną Kate i księciem Williamem dziś o godzinie 13 czasu polskiego. Prezydent wyleci z Wysp dopiero 19 września, a oprawa wizyty zapowiada się na jedną z najbardziej widowiskowych w ostatnich latach. Amerykańska para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez monarchę Karola i królową Camillę, towarzyszyć im będą książę William i księżna Kate. Przed Zamkiem Windsor oddana zostanie salwa honorowa, a następnie Trumpowie wraz z rodziną królewską przejadą karetami przez posiadłość. Po uroczystym lunchu Trump odwiedzi kaplicę św. Jerzego, gdzie złoży wieniec na grobie Elżbiety II. Planowany jest także pokaz lotniczy z udziałem brytyjskich i amerykańskich myśliwców F-35 oraz grupy akrobacyjnej Red Arrows. Najważniejszym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet zaplanowany na środę wieczorem. Przy stole w salach Zamku Windsor zasiądzie około 150 gości, w tym Elton John czy Mick Jagger. Po oficjalnych uroczystościach Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate we Frogmore Gardens, gdzie spotka się z młodzieżą ze stowarzyszenia skautów. Na zakończenie wizyty para prezydencka uda się do rezydencji Chequers, a następnie powróci do USA. To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski monarcha gości Trumpa. W 2019 roku, jeszcze za życia królowej Elżbiety II, były prezydent USA złożył pierwszą oficjalną wizytę państwową.