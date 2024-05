Historyczny wyrok!

Donald Trump winnym 34 zarzutów! Chodzi o aktorkę porno. Czy wciąż może zostać prezydentem USA?

Donald Trump skazany! Ława przysięgłych w sądzie stanowym na Manhattanie uznała byłego prezydenta USA winnym 34 zarzutów fałszowania dokumentacji biznesowej w związku z ukrywaniem zapłaty za milczenie aktorki porno Stormy Daniels podczas kampanii wyborczej 2016 r. na temat ich rzekomego stosunku seksualnego. Grozi mu do roku pozbawienia wolności. Czy mimo to ma szanse, by wygrać wybory prezydenckie w USA? Odpowiedź może zaszokować!