Dowódca NATO uważa, że w 2027 roku grozi nam wojna. "Dwa kraje zaatakują"

Naczelny dowódca sił NATO w Europie: USA i Unia Europejska mają czas do 2027 roku na przygotowanie do ewentualnego starcia z Chinami i Rosją

Wojna na Ukrainie sprawiła, że pokój panujący od dziesiątek lat w Europie nie jest już niczym pewnym. Opinia, zgodnie z którą "Putin nie zatrzyma się na Ukrainie" i że za kilka lat może zagrozić militarnie NATO, była już wygłaszana wielokrotnie przez wielu urzędników, w tym przez szefa Sojuszu. Teraz niepokojące słowa na ten ten temat wypowiedział naczelny dowódca sił NATO w Europie. Już w 2027 roku Unia Europejska może być zagrożona wojną - powiedział podczas konferencji obronnej w niemieckim Wiesbaden gen. Alexus Grynkewich. Jego zdaniem za półtora roku Chiny mogą zaatakować Tajwan, ale wcześniej uzgodnić ten ruch z Władimirem Putinem, by on w tym samym momencie napadł na Europę. Jeśli przywódca Chin Xi Jinping zdecyduje się na atak na Tajwan, to „prawdopodobnie skoordynuje ją z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, co stwarza możliwość globalnego konfliktu” - ocenił Grynkewich, cytowany przez "Bild". "Dla mnie to oznacza, że obie te rzeczy mogą się wydarzyć w tym samym czasie. Będziemy potrzebować każdej sztuki uzbrojenia, sprzętu i amunicji, które możemy zdobyć, aby być gotowym" - dodał.

Mark Rutte też uważa, że Chiny i Putin mogą dogadać się w kwestii ataku na Tajwan i NATO

Bardzo podobną, wręcz identyczną opinię wygłosił kilka dni temu szef NATO Mark Rutte. „Nie bądźmy naiwni w tej kwestii. Gdyby Xi Jinping zaatakował Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego młodszego partnera w tym wszystkim, Władimira Władimirowicza Putina, który mieszka w Moskwie, i powiedział: 'Hej, zamierzam to zrobić i potrzebuję, żebyś to zrobił, żeby byli zajęci w Europie atakami na terytorium NATO'” - mówił Rutte w rozmowie z "The New York Times". „To jest najprawdopodobniej sposób, w jaki to będzie postępować, a żeby ich odstraszyć, musimy zrobić dwie rzeczy Po pierwsze, NATO jako całość musi być tak silne, że Rosjanie nigdy tego nie zrobią. Po drugie, musimy współpracować w regionie Indo-Pacyfiku — coś, co prezydent Trump bardzo promuje, ponieważ mamy bliskie powiązania, współpracujemy w przemyśle obronnym, innowacjach między NATO a regionem Indo-Pacyfiku” - mówił Rutte. Jak dodał, Rosja "odbudowuje się w tempie i szybkości, które nie mają precedensu w niedawnej historii. Obecnie produkują trzy razy więcej amunicji w ciągu trzech miesięcy niż całe NATO produkuje w ciągu roku".

