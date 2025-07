Szef NATO mówi, jak zacznie się wojna. Rosjanie na to o grzybach halucynogennych!

Szef NATO Mark Rutte uważa, że Chiny i Rosja mogą zacząć wojnę światową. Miedwiediew na to o grzybach halucynogennych

Szef NATO Mark Rutte nie pierwszy raz straszy wojną światową. NATO musi zwiększyć wydatki na obronność, bo nie jesteśmy gotowi na to, co nas czeka "za cztery do pięciu lat" - mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas konferencji zorganizowanej przez think tank Carnegie Europe w grudniu 2024 roku. Europa musi "przełączenia sposób myślenia na tryb wojenny" - nie owijał w bawełnę holenderski polityk. Teraz Rutte równie bezpośrednio roztoczył wizję wybuchu globalnego konfliktu.

Według Marka Rutte Chiny i Putin mogą dogadać się w kwestii ataku na Tajwan i NATO

„Nie bądźmy naiwni w tej kwestii. Gdyby Xi Jinping zaatakował Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego młodszego partnera w tym wszystkim, Władimira Władimirowicza Putina, który mieszka w Moskwie, i powiedział: 'Hej, zamierzam to zrobić i potrzebuję, żebyś to zrobił, żeby byli zajęci w Europie atakami na terytorium NATO'” - mówił Rutte w rozmowie z "The New York Times":

Rutte: Rosja "odbudowuje się w tempie i szybkości, które nie mają precedensu w niedawnej historii

„To jest najprawdopodobniej sposób, w jaki to będzie postępować, a żeby ich odstraszyć, musimy zrobić dwie rzeczy Po pierwsze, NATO jako całość musi być tak silne, że Rosjanie nigdy tego nie zrobią. Po drugie, musimy współpracować w regionie Indo-Pacyfiku — coś, co prezydent Trump bardzo promuje, ponieważ mamy bliskie powiązania, współpracujemy w przemyśle obronnym, innowacjach między NATO a regionem Indo-Pacyfiku” - mówił Rutte. Jak dodał, Rosja "odbudowuje się w tempie i szybkości, które nie mają precedensu w niedawnej historii. Obecnie produkują trzy razy więcej amunicji w ciągu trzech miesięcy niż całe NATO produkuje w ciągu roku".

"Sekretarz generalny Rutte ewidentnie najadł się za dużo grzybów halucynogennych, które tak lubią Holendrzy"

Co na to wszystko Rosjanie? Swój wpis w mediach społecznościowych zamieścił w odpowiedzi Dmitrij Miedwiediew, dziś wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, niegdyś "zmiennik Putina", prezydent i premier Federacji Rosyjskiej. W swoim malowniczym i agresywnym stylu Miedwiediew pogroził szefowi NATO... zsyłką na Sybir, a jego wojenne przewidywania wytłumaczył... zażywaniem grzybków halucynogennych. "Sekretarz generalny Rutte ewidentnie najadł się za dużo grzybów halucynogennych, które tak lubią Holendrzy. Zobaczył spisek Chin i Rosji dotyczący Tajwanu, a potem rosyjski atak na Europę. Ale ma rację w jednej kwestii: powinien nauczyć się rosyjskiego. To może mu się przydać w obozie na Syberii".

