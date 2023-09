i Autor: Facebook

"Jest naciągaczem"

Dramat 37-latka. Był "niewolnikiem seksualnym" swojej 83-letniej kochanki!

"Wszyscy mnie ostrzegali, a ja ich nie słuchałam" - żali się teraz 83-letnia Iris Jones, która do niedawna tworzyła rozbuchany seksualnie związek z 37-letnim obywatelem Egiptu. Oboje z dumą opowiadali na łamach pism o swoim życiu erotycznym, teraz ona oskarża go o to, że jest naciągaczem, a on twierdzi, że był jej "niewolnikiem seksualnym".