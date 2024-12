Dramat Eltona Johna. Nic już nie widzi. "Mogę tylko słuchać". Rozpaczliwe prośby

Latem tego roku Elton John przeszedł poważną, bolesną infekcję oka, a potem także zabieg okulistyczny, po którym ma mocno ograniczone widzenie w jednym z oczu. Na swoim koncie na Instagramie opublikował specjalne oświadczenie. - Przez lato zmagałem się z poważną infekcją oka, która niestety ograniczyła mi widzenie. Regeneruję się, ale jest to niezwykle powolny proces i minie trochę czasu, zanim wzrok w uszkodzonym oku powróci. Jestem ogromnie wdzięczny wspaniałemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, a także członkom mojej rodziny, którzy tak dobrze się mną opiekowali przez ostatnich kilka tygodni. Spędziłem lato spokojnie, w domu, na rekonwalescencji i jestem pozytywnie nastawiony do postępów, jakie do tej pory poczyniłem w procesie leczenia - napisał.

Elton Johna ma wielki problem. "Tylko słyszę"

Niestety, teraz okazuje się, że letnia infekcja przyniosła o wiele większe spustoszenie, niż można było się spodziewać. Elton John niedawno ogłosił, że stracił wzrok. 77-letni gwiazdor pojawił się w ostatnich dniach na premierze spektaklu "Diabeł ubiera się u Prady" na West Endzie, do którego skomponował muzykę, i wprawił fanów w osłupienie, gdy powiedział, że już zupełnie nic nie widzi. "Straciłem wzrok, nie widzę sceny". "Jak niektórzy z was mogą wiedzieć, miałem problemy i teraz straciłem wzrok. Nie mogłem zobaczyć występu, ale mi się podobał" - dodał podczas krótkiego przemówienia na gali po premierze.

Przyznał, że trzyma się dzielnie dzięki swojemu mężowi. "Dziękuję mojemu mężowi, który był moją ostoją. Trudno było mi to zobaczyć, ale dobrze było to usłyszeć. Dziękuję za przybycie!". Mimo pogłębiających się problemów ze zdrowiem, Elton John wciąż jest bardzo aktywny, co niepokoi osoby z jego otoczenia. Obawiają się, że bierze na siebie zbyt wiele i rozpaczliwie proszą, żeby zwolnił tempo.

Elton John - legenda i szczęśliwy człowiek

Elton John to laureat m.in. sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu. Jego największe hity to m.in. "Your Song", "Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)", "Crocodile Rock", "Goodbye Yellow Brick Road", "Don’t Go Breaking My Heart", "Don’t Let the Sun Go Down on Me", "Sorry Seems to Be the Hardest Word", "Blue Eyes", "I’m Still Standing", "Nikita", "That’s What Friends Are For", "Sacrifice", "Can You Feel the Love Tonight", "Candle in the Wind 1997". Z Davidem Furnishem jest w związku od 30 lat. Mają dwóch synów w wieku 15 i 11 lat urodzonych przez surogatkę.