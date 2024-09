Legenda muzyki nie widzi! Szokujące wyznanie. Zwrócił się do fanów!

Elton John, jeden z najbardziej znanych na świecie muzyków, zmaga się z wielkim wyzwaniem. Właśnie przekazał swoim fanom, że latem tego roku przeszedł poważną, bolesną infekcję oka, a potem także zabieg okulistyczny, po którym ma mocno ograniczone widzenie w jednym z oczu. Na swoim koncie na Instagramie opublikował specjalne oświadczenie. - Przez lato zmagałem się z poważną infekcją oka, która niestety ograniczyła mi widzenie. Regeneruję się, ale jest to niezwykle powolny proces i minie trochę czasu, zanim wzrok w uszkodzonym oku powróci. Jestem ogromnie wdzięczny wspaniałemu zespołowi lekarzy, pielęgniarek, a także członkom mojej rodziny, którzy tak dobrze się mną opiekowali przez ostatnich kilka tygodni. Spędziłem lato spokojnie, w domu, na rekonwalescencji i jestem pozytywnie nastawiony do postępów, jakie do tej pory poczyniłem w procesie leczenia - napisał.

Elton John miał wypadek

To nie pierwszy raz, kiedy Elton John wywołuje niepokój informacjami na temat swojego stanu zdrowia. Latem ubiegłego roku jego fani martwili się o niego po tym, jak uległ wypadkowi na terenie swojej posiadłości na Lazurowym Wybrzeżu. Gwiazdor niefortunnie upadł, poobijał się i trafił do szpitala na obserwację. Informowano wówczas, że trafił do kliniki Księżnej Grace w Monako. - Po badaniach kontrolnych został wypisany do domu i teraz jest w dobrym zdrowiu - tłumaczyli lekarze. - Możemy potwierdzić, że po upadku w swoim domu na południu Francji Elton na wszelki wypadek odwiedził lokalny szpital. Dzień później po badaniach kontrolnych został wypisany do domu i teraz jest w dobrym zdrowiu - brzmi oświadczenie z 28 sierpnia 2023 roku. Zaledwie miesiąc wcześniej oficjalnie zakończył swoją karierę występem w Sztokholmie.

Elton John - spełniony muzyk i ojciec

Elton John to laureat m.in. sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu. Jego największe hity to m.in. „Your Song”, „Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”, „Crocodile Rock”, „Goodbye Yellow Brick Road”, „Don’t Go Breaking My Heart”, „Don’t Let the Sun Go Down on Me”, „Sorry Seems to Be the Hardest Word”, „Blue Eyes”, „I’m Still Standing”, „Nikita”, „That’s What Friends Are For”, „Sacrifice”, „Can You Feel the Love Tonight”, „Candle in the Wind 1997”. Z Davidem Furnishem jest w związku od 30 lat. Mają dwóch synów w wieku 15 i 11 lat urodzonych przez surogatkę.

