Elton John odwieziony do szpitala! "Upadł w swojej rezydencji"

Elton John trafił do szpitala i spędził tam całą noc. Wcześniej upadł w swojej rezydencji na Lazurowym Wybrzeżu. Jest oświadczenie przedstawicieli gwiazdora

Elton John (76 l.) to jeden z największych gwiazdorów w dziejach muzyki rozrywkowej i jedna z jej najbarwniejszych postaci. Trudno zliczyć jego przeboje i sukcesy. Niestety, wiekowa ikona muzyki nie cieszyła się nigdy tak żelaznym zdrowiem, jak chociażby Mick Jagger, który niedawno obchodził huczne 80. urodziny i nadal szaleje na scenie jak młodzieniaszek. Elton John od lat był słabego zdrowia. W 2017 roku przeszedł nawet operację związaną z nowotworem prostaty, 24 lata wszczepiono mu rozrusznik serca, leczył się też z nałogów. Teraz świat obiegła bardzo niepokojąca wiadomość związana z Eltonem Johnem. Gwiazdor w miniony weekend niespodziewanie został odwieziony do szpitala. Poinformowano, że trafił do kliniki Księżnej Grace w Monako po tym, jak niefortunnie upadł w swojej rezydencji w Nicei na południu Francji. Teraz przedstawiciele Eltona Johna wydali oświadczenie. Jaki jest aktualnie stan piosenkarza?

"Po badaniach kontrolnych został natychmiast wypisany do domu i teraz jest w dobrym zdrowiu"

Na szczęście Eltonowi Johnowi nic poważnego się nie stało! "Możemy potwierdzić, że po wczorajszym upadku w swoim domu na południu Francji Elton na wszelki wypadek odwiedził lokalny szpital. Dziś rano po badaniach kontrolnych został natychmiast wypisany do domu i teraz jest w dobrym zdrowiu" - brzmi oświadczenie z poniedziałku, 28 sierpnia. Przypomnijmy, że ostatnie miesiące były dla gwiazdora trudne i przełomowe. 8 lipca 2023 roku oficjalnie zakończył karierę sceniczną występem w Sztokholmie. Obecnie spędza lato na Lazurowym Wybrzeżu z mężem Davidem Furnishem i dwoma synami.

Elton John. Kariera, życie prywatne, największe przeboje

Elton John to laureat m.in. sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, dwóch Oscarów, Złotego Globu. Jego największe hity to m.in. „Your Song”, „Rocket Man (I Think It’s Going to Be a Long, Long Time)”, „Crocodile Rock”, „Goodbye Yellow Brick Road”, „Don’t Go Breaking My Heart”, „Don’t Let the Sun Go Down on Me”, „Sorry Seems to Be the Hardest Word”, „Blue Eyes”, „I’m Still Standing”, „Nikita”, „That’s What Friends Are For”, „Sacrifice”, „Can You Feel the Love Tonight”, „Candle in the Wind 1997”. Z Davidem Furnishem jest w związku od 30 lat. Mają dwóch synów w wieku 14 i 10 lat urodzonych ptrzez surogatkę.

Elton John is in good health after going to the hospital on Monday morning after suffering a fall at his home in the South of France #THRNews pic.twitter.com/JqCJo0hROB— The Hollywood Reporter (@THR) August 28, 2023

