Czy Rosja użyje broni jądrowej? Eksperci przewidują, co stanie się do 2033 roku. Mówią o rozpadzie państwa

Czyżby najbardziej elastyczna kobieta w Rosji stwierdziła, że czas znaleźć sobie kogoś młodszego, zdrowszego i przystojniejszego? Alina Kabajewa (39 l.), najbardziej utytułowana rosyjska gimnastyczka, a od około 15 lat domniemana kochanka Władimira Putina, a nawet matka czwórki jego dzieci, zaczyna mieć dość życia w luksusowych bunkrach u boku chyba najbardziej w tej chwili znienawidzonego człowieka na świecie.

Putin miał być jak tur, a jest smutny i opuszczony

W ubiegły weekend internet obiegły smutne zdjęcia z obchodów świąt Bożego Narodzenia [w prawosławiu 7 stycznia - przyp. red.], na których widać było Putina samotnie biorącego udział we mszy. "Z każdym rokiem coraz mniej osób otacza Putina na nabożeństwie bożonarodzeniowym. Tym razem jest sam. Czy zniknie w przyszłym roku?" - kpił sobie Anton Heraszczenko, doradca ukraińskiego ministra spraw wewnętrznych. Telegramowy kanał Generał SWR donosi, że święta Putin rzeczywiście spędził w samotności. I to niekoniecznie na własne życzenie. "Bliscy Putinowi zauważają, że od Nowego Roku prezydent jest w ponurym nastroju, coraz więcej czasu spędza samotnie i znacznie mniej komunikują się z nim jego bliscy. Lekarze prowadzący odnotowują pogorszenie stanu zdrowia prezydenta Rosji". Na nic się zdał rytuał, którego przeprowadzenie zlecił szamanowi, a który miał mu zapewnić siłę tura.

To on zabierze Putinowi wszystko?

Przy Putinie nie ma nawet Aliny Kabajewej, która do niedawna stała za nim murem. Pojawiają się plotki, że była gimnastyczka, a teraz jedna z bogatszych kobiet w Federacji Rosyjskiej, postanowiła zmienić swoje życie. Czyżby miała romans na boku? Zgodnie z tym, co pisze Generał SWR, zazwyczaj bardzo dobrze poinformowany były członek rosyjskiego wywiadu, w życiu Putina i Kabajewej mocno może namieszać Jewgienij Prigożyn (61 l.) - rosyjski oligarcha, nazywany "kucharzem Putina" ze względu na to, że ma firmę cateringową, oraz właściciel najemniczej zbrojnej Grupy Wagnera.

"Putin zadowoli się kanapą w gabinecie"

"Putin wraz ze swoimi ludźmi dyskutował ostatnio o »niegrzeczności« Jewgienija Prigożyna, który w przemówieniu do prezydenta poufale nazywa go Wołodia i mówi o nim »ty«. Podobna sytuacja miała miejsce podczas noworocznych życzeń Prigożyna, które składał Putinowi przez zestaw głośnomówiący w obecności kilku osób. W tym samym czasie zawstydzony Putin podziękował mu i zakończył rozmowę. W takim tempie Prigożyn wkrótce będzie dzielić łóżko ze słynną konkubentką prezydenta [Aliną Kabajewą - przyp. red.], a Putin będzie musiał zadowolić się kanapą w swoim gabinecie, jeśli oczywiście Prigożyn na to pozwoli" - pisał 7 stycznia.

Russian President Putin on the Christmas Eve all alone. No traditional mass divine service. Looks like someone is gripped by fears. pic.twitter.com/Rzdiebe7kf— UkraineWorld (@ukraine_world) January 7, 2023

