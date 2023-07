i Autor: Shutterstock

Przerażające nagranie

Dramat w lunaparku! Wagonik kolejki górskiej wypadł z torów! Nastolatki ranne

Wyprawa dwóch nastolatek do wesołego miasteczka pod Moskwą o mały włos nie zakończyła się dla nich tragicznie. Dziewczyny bez żadnych obaw wsiadły do wagonika kolejki górskiej. Niestety, w pewnym momencie odpiął się on w trakcie przejazdu i wypadł z torów! Całe zdarzenie zostało nagrane i trafiło już do sieci!