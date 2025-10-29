Dron zestrzelony nad państwem NATO. "Nie znaleziono wraku"

Siły zbrojne Estonii poinformowały o zestrzeleniu drona w pobliżu bazy wojskowej

Kolejny "incydent dronowy" w państwie NATO przeszedł bez takiego echa, jak w przypadku wrześniowych wydarzeń w Polsce i w przeciwieństwie do nich nie został natychmiast nagłośniony, ale według estońskich mediów w państwie bałtyckim wydarzyło się coś podobnego, a jedna z maszyn została zestrzelona. Co się stało? Jak podaje "Postimees", do zdarzenia doszło jeszcze 17 października. Dwa drony - jak pisze to źródło, o nieznanym pochodzeniu - przeleciały w pobliżu obozu wojskowego Reedo w południowej Estonii. Baza ta, jak widać na mapie, znajduje się około dwudziestu kilometrów od granicy z Rosją i w podobnej odległości od granicy z Łotwą. Jeden z dronów został zestrzelony. „17 października o godzinie 16:30 sojusznicy wykryli drony lecące w bezpośrednim sąsiedztwie 2. Obozu Piechoty, jeden został zestrzelony przy użyciu broni antydronowej” – powiedziała "Postimees" Liis Vaksmann, rzeczniczka Sztabu Generalnego Estońskich Sił Zbrojnych. Jak dodała, estońskie wojsko, policjanci i pogranicznicy próbowali znaleźć szczątki drona, ale bez powodzenia. O incydencie powiadomiono dopiero teraz.

Wcześniej informowano o czterech incydentach z udziałem bombowców

We wrześniu władze Estonii podawały, że trzy rosyjskie myśliwce MiG-31 wleciały w estońską przestrzeń powietrzną bez zezwolenia. Do incydentu doszło w rejonie wyspy Vaindloo, około 100 kilometrów od Tallinna. Maszyny przebywały na estońskim niebie przez około 12 minut, po czym opuściły obszar kraju. Estońskie władze uznały naruszenie za poważne złamanie prawa międzynarodowego i wezwały rosyjskiego dyplomatę, wręczając mu notę protestacyjną. Jak ustalił portal Delfi, transpondery samolotów były wyłączone, a piloci nie utrzymywali kontaktu z estońską kontrolą lotów. Minister spraw zagranicznych Estonii, Margus Tsahkna, potwierdził, że to już czwarte naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję w tym roku.

