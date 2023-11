Duch księdza dręczy księżną Kate! Słowa Williama wywołują ciarki!

Duch poćwiartowanego zdradzieckiego księdza grasuje w rezydencji księcia Williama i księżnej Kate! Podzwania łańcuchami w Anmer Hall

Jakby było mało dramatów i skandali w brytyjskiej rodzinie królewskiej, teraz pojawił się jeszcze on - natrętny duch, który wziął na celownik ukochanych przez Brytyjczyków księcia Williama i księżną Kate! Szokujący dramat przyszłego króla i przyszłej królowej Wielkiej Brytanii ujawnił specjalizujący się w zjawiskach paranormalnych historyk Richard Felix w swoim podcaście Right Royal Felix. Według badacza w znajdującej się w Norfolk wiejskiej rezydencji Anmer Hall, gdzie księżna Kate i książę William regularnie wypoczywają, grasuje zjawa. I to nie byle jaka, bo to duch katolickiego księdza, który przed laty został oskarżony o zdradę stanu, a potem powieszony i poćwiartowany.

Książę William zapytany o ducha niczemu nie zaprzeczył. O zgrozo!

Poćwiartowany ksiądz nie zamierza wynosić się z ziemskiego padołu i błąka się po korytarzach XIX-wiecznego Anmer Hall, nie bacząc na spokój Kate, Williama i ich gromadki dzieci. Oficjalnie oczywiście nikt z brytyjskiej rodziny królewskiej nie przyznaje się do kontaktów ze zjawami, jednak pewien śmiały dziennikarz pewnego razu odważył się według Daily Mail zapytać księcia Williama o sprawę zjawy z Anmer Hall. A on powiedział coś, co może wywoływać ciarki. Bo zamiast zaprzeczać z oburzeniem, rzekł tylko tajemniczo: „Żaden stary dwór nie byłby kompletny bez ducha, prawda?”.

When Kate Middleton and Prince William were married in 2011, they were gifted Anmer Hall. But according to paranormal historian Richard Felix, the house came with a spooky guest. Click to read more: https://t.co/gClzFzZqne— VANITY FAIR (@VanityFair) October 26, 2023

