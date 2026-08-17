Duchowny z węgierskiego szpitala mówi o Polakach. Poruszające słowa

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-17 11:31

Do szpitala w węgierskim Miszkolcu trafili Polacy poszkodowani w katastrofie autokaru. Do miasta przyjeżdżają też ich bliscy. Szpitalny kapelan Attila Gecse dostał telefon z prośbą o otwarcie kaplicy dla rodzin. Pomagają również miejscowi wierni i zakonnicy. Organizują noclegi, a wsparcia udziela także polski ksiądz.

Wrak czerwonego autokaru na lawecie. Na miniaturze strażacy przy przewróconym pojeździe. O wypadku przeczytasz na SE.
Autor: Zoltan Mathe/MTI via AP; Ferenc Isza/AFP/ East News
Polski autokar na policyjnym parkingu po wypadku na Węgrzech
Galeria zdjęć 29

Tu trafili ranni Polacy. Kapelan dostał telefon i otworzył dla rodzin kaplicę

Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech część rannych trafiła do szpitala w Miszkolcu. Na miejscu pojawili się również bliscy poszkodowanych. O tym, co działo się w placówce, opowiedział „Faktowi” szpitalny kapelan Attila Gecse.  „Dopiero po południu do mnie zadzwonili, żebym otworzył kaplicę, aby rodziny mogły tam pójść, pomodlić się i choć trochę odzyskać spokój” – powiedział duchowny. Kaplica została otwarta i pozostaje dostępna dla rodzin rannych. –„Jeśli ktoś chce, cały czas może tam pójść i się modlić” – mówi kapelan. Pomoc dla Polaków organizują również miejscowi wierni i zakonnicy. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie noclegu osobom, które przyjechały na Węgry do swoich bliskich. „Są tutaj osoby, które pomagają. Zapewniają nocleg tym ludziom. Mamy też księdza Polaka, który nas wspiera” – relacjonuje Attila Gecse.

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych

Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 we wschodniej części Węgier. Polski autokar wracał z pielgrzymki do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie. Jechało nim 57 pasażerów i dwóch kierowców. Pojazd wypadł z drogi, wjechał do rowu i przewrócił się. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia. Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję.

Sonda
Czy byłeś/aś kiedyś na pielgrzymce?
QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Zaimponujesz nam, ale dopiero od 8/10
Pytanie 1 z 10
Uzupełnij poprawną liczbą: W Polsce funkcjonuje ??? międzynarodowych portów lotniczych użytku publicznego
Wypadek polskiego autokaru w Niemczech! Kilkadziesiąt osób rannych
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

WĘGRY
WYPADEK POLSKIEGO AUTOKARU