Duchowny z węgierskiego szpitala mówi o Polakach. Poruszające słowa

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Tu trafili ranni Polacy. Kapelan dostał telefon i otworzył dla rodzin kaplicę

Po katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech część rannych trafiła do szpitala w Miszkolcu. Na miejscu pojawili się również bliscy poszkodowanych. O tym, co działo się w placówce, opowiedział „Faktowi” szpitalny kapelan Attila Gecse. „Dopiero po południu do mnie zadzwonili, żebym otworzył kaplicę, aby rodziny mogły tam pójść, pomodlić się i choć trochę odzyskać spokój” – powiedział duchowny. Kaplica została otwarta i pozostaje dostępna dla rodzin rannych. –„Jeśli ktoś chce, cały czas może tam pójść i się modlić” – mówi kapelan. Pomoc dla Polaków organizują również miejscowi wierni i zakonnicy. Chodzi przede wszystkim o zapewnienie noclegu osobom, które przyjechały na Węgry do swoich bliskich. „Są tutaj osoby, które pomagają. Zapewniają nocleg tym ludziom. Mamy też księdza Polaka, który nas wspiera” – relacjonuje Attila Gecse.

Katastrofa polskiego autokaru na Węgrzech. 12 osób nie żyje, kilkadziesiąt jest rannych

Do katastrofy doszło w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie M3 we wschodniej części Węgier. Polski autokar wracał z pielgrzymki do Medziugorie w Bośni i Hercegowinie. Jechało nim 57 pasażerów i dwóch kierowców. Pojazd wypadł z drogi, wjechał do rowu i przewrócił się. Zginęło 12 osób, a 10 zostało ciężko rannych. Pozostali pasażerowie odnieśli lżejsze obrażenia. Większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia. Kierowca autokaru został zatrzymany przez węgierską policję.

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🇭🇺🇵🇱 TRAGEDIA: Un autobús turístico polaco con 57 pasajeros se salió de la autopista M3, cerca de Mezőkeresztes, Hungría, y volcó en una zanja.Al menos 12 personas murieron. El conductor fue detenido bajo sospecha de quedarse dormido bajo custodia. pic.twitter.com/s3EFOB6qvC— Global Network News 🌎 (@GlobalNetw33) August 16, 2026

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