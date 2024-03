Dwie ludzkie głowy w parku i w lesie! W tym mieście powstał sławny horror

Horror wraca do Amityville! W sławnym mieście, o którym powstał legendarny film, znaleziono mnóstwo ludzkich szczątków. Wśród nich głowy kobiety i mężczyzny

W słynnym Amityville znowu doszło do potwornej zbrodni! Ta miejscowość w latach 70. ubiegłego wieku stała się scenerią krwawego zabójstwa. W jednym z domów syn zabił rodziców, dwóch braci i dwie siostry. Zeznał, że tak kazały mu głosy. Na podstawie tej historii w 1979 roku powstał sławny horror o nawiedzonym domu. Teraz w Amityville znów dzieją się przerażające rzeczy. Wszystko zaczęło się w ostatni dzień lutego tego roku. Pewna wracająca ze szkoły dziewczynka zadzwoniła do ojca i przerażona powiedziała, że w parku znalazła odciętą ludzką rękę. Mężczyzna natychmiast pojechał na miejsce i pozostawało mu tylko wezwać policję... Ręka pokryta tatuażami okazała się wierzchołkiem góry lodowej. Policja w Southards Pond Park w Babilonie, ale także w pobliskim lesie, znalazła kolejne ludzkie szczątki.

Odkryto między innymi dwie ludzkie głowy, kobiety i mężczyzny. Tropy prowadziły do jednego z domów właśnie w Amityville. Policja prowadziła tam przeszukania przez całą noc, zatrzymano cztery osoby w wieku od 33 do 44. Zostały oskarżone o utrudnianie ścigania, manipulowanie dowodami i ukrywanie ludzkich zwłok. Ofiary to 59-latek i 53-latka. Dlaczego zginęli w tak okrutny sposób? Policja ma dwie hipotezy. Według pierwszej motywem zbrodni mogła być zdrada miłosna, według drugiej na Long Island doszło do gangsterskich porachunków, na co wskazują obcięte koniuszki palców mężczyzny. Śledztwo trwa.

Four in custody as more body parts discovered scattered on Long Island pic.twitter.com/FOkrRABU89— B.C. Begley (@BC_News1) March 6, 2024

