Dwóch uzbrojonych uczniów groziło nauczycielce! Trwa szturm antyterrorystów

Podróż poślubna na Karaiby zakończyła się tragedią. Mariana została wdową! "To takie trudne i bolesne"

strasznie to smutne

Co za przyjaźń!

Kradzież stulecia w Niemczech. 6,5 mln euro w rękach złodziei z Polski?! Piotra C. ściga nie tylko policja

kto by pomyślał

Z ostatniej chwili! Jak podaje agencja Reutera, policja z Hamburga (Niemcy) przekazała w środę, 8 listopada, że dostała zgłoszenie na temat zagrożenia w jednej ze szkół w dzielnicy Blankenese. Podejrzewa się, że na teren placówki wkroczyły dwie uzbrojone osoby i zabarykadowały się w jednej z sal lekcyjnych. Nazwa szkoły na razie nie została oficjalnie podana. Na miejscu pojawili się już funkcjonariusze i antyterroryści. Przeprowadzono ewakuację, trwa szturm.

Zgodnie z tym, co podaje policja z Hamburga, uczniowie są przewożeni autobusami w bezpieczne miejsce, mogą do nich dojechać rodzice. Niemeicki "Bild" podaje, że możliwe, że dwie uzbrojone osoby to uczniowie. "Mieli grozić nauczycielce" - można przeczytać. W mediach społecznościowych mnóstwo jest zdjęć i nagrań z momentu, jak służby wkraczają na teren szkoły. Cała dzielnica została otoczona kordonem policji. PAP podaje teraz, że podejrzani najprawdopodobniej uciekli w nieznanym kierunku. Trwają poszukiwania.

VIDEO - German police units storm a Hamburg school after reports of gunmanpic.twitter.com/CoLjFQp0gl— Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 8, 2023

Unsere Einsatzkräfte durchsuchen derzeit das Schulgebäude in #Blankenese und begleiten Schüler aus dem Objekt.Evakuierte Schüler werden mit Bussen zur Reichspräsident-Ebert-Kaserne gebracht.— Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 8, 2023