Dwoje dzieci, rodzice i psy zastrzeleni w domu! Policja szuka sprawcy

Rodzice i dwoje dzieci w wieku 7 i 10 lat zastrzeleni w domu! Sprawcy zabili też ich trzy psy. Policja poszukuje sprawcy masakry

"Ich dzieci były najsłodszymi i niewinnymi aniołkami, które potrafiły przyćmić Twoje zmartwienia. W ciągu zaledwie kilku godzin życie ich rodziny całkowicie się zmieniło. Bez nich świat będzie znacznie bardziej mrocznym miejscem". "Chcę wiedzieć, co stało się z moimi siostrzeńcami, moją siostrą, jej mężem i DLACZEGO?". Takie słowa napisali w sieci bliscy zamordowanej w Illinois rodziny. Makabryczna zbrodnia pozostaje zagadką, a policja intensywnie poszukuje jej sprawcy lub sprawców. W niedzielny poranek do jednego z domów na przedmieściach Romeoville zostali wezwani mundurowi. Zgłoszenie pochodziło od pracodawcy jednego z mieszkańców, który nie zgłosił się do pracy, co wszystkich zaniepokoiło. Po wejściu do środka policjanci zobaczyli makabryczną scenę. W domu znajdowały się ciała czterech osób i trzech psów. Wszyscy zostali zastrzeleni.

Kupili swój pierwszy dom, tuż po przeprowadzce zostali zabici. Samobójstwo rozszerzone wykluczono

Osoby, które zginęły, to matka, ojciec i ich dwóch synów w wieku 7 i 10 lat, psy należały do rodziny. Zoraida Bartolomei (+32 l.), jej mąż Alberto Rolon (+38 l.), Adriel (+10 l.) i Diego (+7 l.) zostali zastrzeleni, podobnie zwierzęta. Policja wykluczyła samobójstwo rozszerzone i jest pewna, że zabójca jest na wolności. Co mogło się stać? To pozostaje zagadką. Wiadomo, że rodzina wprowadziła się do tego domu niedawno, a do USA przyjechała z Portoryko kilka lat wcześniej. Ciężko pracowali i właśnie kupili swój pierwszy dom. Kobieta pracowała jako kosmetyczka. Policja prosi o kontakt wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje w sprawie tej zbrodni.

PICTURED: Zoraida Bartolomei and Alberto Rolon - the Chicago couple shot dead with their two sons and three dogs in mysterious massacre - as cops hunt gunman and the victim's sister plead...via https://t.co/JIBUOx0hYc https://t.co/flhmrrE4pC— 007SC (@sc007kc) September 19, 2023

