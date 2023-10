i Autor: Twitter/@RabbiUkraine

Atak na Izrael

Dzieci uciekły przed wojną na Ukrainie. Druga wojna spotkała je w Izraelu

Koszmar małych ukraińskich uchodźców, którzy uciekli przed wojną na Ukrainie do Izraela! Naczelny rabin Ukrainy opublikował w mediach społecznościowych poruszające zdjęcia kilkorga swoich wnucząt. Dzieci półtora roku temu uciekły z rodzicami do Izraela - tylko po to, by wkrótce ukrywać się przed rakietami wystrzeliwanymi przez kogoś innego...