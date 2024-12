Dziecko nagle podbiegło do Bidena! Świąteczny film hitem sieci

Rezolutne dziecko ukradło show podczas wizyty Joe Bidena i Jill Biden w szpitalu! Film robi furorę w sieci

Joe Biden nadal jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, choć wielu zauważa, że w praktyce to Donald Trump jest teraz często traktowany jak urzędująca głowa państwa. Ale teoretycznie Trump to jeszcze prezydent elekt, a oficjalne wizyty i świąteczne przemówienia to nadal obowiązki Bidena. Tym razem ustępujący prezydent pojawił się wraz z żoną w szpitalu dziecięcym. Przywódca Stanów Zjednoczonych siedział w fotelu wśród świątecznych dekoracji, a jego żona Jill Biden czytała bajkę „The Night Before Christmas” małym pacjentom Children’s National Hospital w Waszyngtonie. W pewnym momencie pewien rezolutny malec skradł pierwszej parze show! Zaciekawiony, nie czekając na żadne zaproszenia i zachęty po prostu podszedł do Bidenów. Najpierw zaczął zaczepiać prezydenta, a potem zabrał książkę pierwszej damy. Polityk wziął nawet dziecko na kolana i próbował bawić się z nim piłką, a nawet podsunął mu mikrofon, na co nie do końca chyba jeszcze umiejący mówić chłopczyk zareagował wypowiedzeniem paru tajemniczych dźwięków. Zapewne na chwilę odwróciło to jego uwagę od kłopotów

Joe Biden zrezygnował z udziału w wyborach prezydenckich w USA. Potem Kamala Harris przegrała z Trumpem

Zanim Joe Biden 21 lipca 2024 roku zrezygnował z kandydowania na prezydenta USA, był do tego wzywany od miesięcy. Apele te zdecydowanie przybrały na sile po jego katastrofalnym występie podczas debaty przedwyborczej z Donaldem Trumpem. Urzędujący prezydent zacinał się, mówił mało i wolno. Popełniał też coraz więcej gaf, sprawiając wrażenie półprzytomnego, m.in. publicznie przedstawił Wołodymyra Zełenskiego jako Władimira Putina. Odmawiał rezygnacji z wyborach, tłumacząc się zmęczeniem, ale w końcu zadeklarował cofnięcie kandydatury, wskazując wiceprezydent Kamalę Harris jako popieraną przez siebie osobę mającą go zastąpić. 5 listopada 2024 roku odbyły się wybory prezydenckie, które wbrew przewidywaniom sondażowym zdecydowanie wygrał Donald Trump. Kamala Harris zdobyła tylko 226 głosów elektorskich, podczas gdy Trump zdobył ich 312. Sondaże pokazywały, że Joe Biden także najprawdopodobniej przegrałby z Trumpem.

President and Dr. Biden visit Children’s National Hospital and this little kid upstages the reading pic.twitter.com/yvcLM1LvlK— Gabriella Borter (@gabriellaborter) December 20, 2024

Visiting the kids at Children's National Hospital to spread holiday cheer with a good book has become one of our favorite holiday traditions. This year's visit was no different. pic.twitter.com/4CSllzcY1z— President Biden (@POTUS) December 21, 2024

