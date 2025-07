Dziki przejęły włoskie miasteczko! Mieszkańcy uciekają

Dziki opanowały włoskie miasteczko Subiaco. Całe stada biegają po ulicach, mieszkańcy chowają się w domach i autach

Dziki biegające po ulicach miast w Polsce nikogo nie dziwią. Przykładowo na warszawskiej Białołęce spotkanie z dzikiem na przystanku autobusowym czy na trawniku pod blokiem to niemal codzienność, ale i w innych miejscach dzikie świnie hasają wśród przechodniów. Czasami kończy się na zrobieniu zdjęć, innym razem na raczej śmiesznych, niż groźnych incydentach, jak wtedy, gdy w Gdyni dzik zabierał dziecku szkolny plecak. Niestety, bywa też dramatycznie - również w Gdyni w 2023 roku dzik zaatakował kobietę między blokami, trafiła do szpitala w stanie krytycznym. To pokazuje, że choć szanse na to nie są wielkie, to dziki na ulicach stanowią prawdziwe zagrożenie. Trudno więc dziwić się mieszkańcom włoskiego miasteczka Subiaco w Lacjum, którzy boją się wychodzić z domów z powodu dzikiej inwazji!

„Kiedy otworzyłam okno, nie mogłam uwierzyć własnym oczom"

O sprawie napisał m.in. "Il Messagero", załączając zdjęcia zrobione dużemu stadu dzików przemierzającemu środek miasteczka. "Miasto Subiaco jest teraz dosłownie otoczone, a nawet zaatakowane przez zwierzęta kopytne" - alarmują włoscy dziennikarze. "Ostatni incydent miał miejsce zeszłej nocy, kiedy stado dzików przechodziło w pobliżu Łuku Triumfalnego, dużej kamiennej bramy wjazdowej do miasta" - dodają i cytują panią Marię, przerażoną mieszkankę Subiaco: „Kiedy otworzyłam okno, nie mogłam uwierzyć własnym oczom. Stado dzików szło pod moim domem w kierunku Corso Cesare Battisti. Była 4 rano, o godzinie, gdy dojeżdżający do pracy już jechali na dworzec autobusowy Cotral do Rzymu. To niebezpieczne. Mogłoby dojść do wypadku z bardzo poważnymi konsekwencjami”. Dziki są w Subiaco wszędzie, dotarły m.in. do zabytkowej dzielnicy Valle, wejścia do szpitala i dworca autobusowego. Sytuacja robi się poważna i burmistrz Felice Rapone zwrócił się do Prefekta Rzymu z prośbą o wsparcie. Pisma zostały też skierowane m.in. do władz całego regionu Lacjum i Regionalnego Parku Przyrody Gór Simbruini.

#subiaco, è allarme #cinghiali: avvistato un branco nei pressi dell'arco Trionfale. E il sindaco chiede aiuto alla Regione https://t.co/LmjBMdYr8Y— IlMessaggeroitRoma (@IlMsgitRoma) July 11, 2025

La corsa dei cinghiali nel centro della città. Il sindaco chiede aiuto al prefetto https://t.co/WKv6PD3Pfv pic.twitter.com/1ZDsZ8jepQ— Roma Today (@romatoday) July 12, 2025

