Dziki seks w kantorku. Dyrektorka miała schadzki z wuefistą. Nagrała ich jego żona!

Zełenski w Brukseli przyjęty owacjami na stojąco. "Wracając do Europy, wracamy do domu"

To historia jak z "Mody na sukces", albo innej opery mydlanej. "New York Post" donosi o brzemiennym w skutkach romansie, jaki nawiązali ze sobą pracownicy jednej ze szkół podstawowych w Georgii (USA). Dyrektorka placówki, Dana Simmons i nauczyciel wychowania fizycznego Dylan Charles podobno byli ze sobą związani od kilku lat i zdarzało się, że miłosnym igraszkom oddawali się także w szkolnych salach. Sprawa wyszła na jaw, gdy kochankowie się pokłócili. Kobieta zarzuciła wuefiście, że podsłuchuje to, co dzieje się w jej gabinecie. On, musząc się wytłumaczyć z zarzutów przed władzami okręgu, przyznał, że z szefową łączy go romans. Kobieta początkowo zaprzeczała, ale wtedy Charles... przestawił dowody.

Miłosne igraszki w szkole w Georgii. "Żona o wszystkim wiedziała"

"Rachunki ze schadzek, za hotele, restauracje, zdjęcia, na których widać ich całujących się, a nawet uprawiających seks - między innymi w samochodzie oraz na terenie szkoły" - czytamy. Wtedy zaatakowała Simmons. Stwierdziła, że do zbliżeń zachęcała ją żona wuefisty, a potem je nagrywała albo obserwowała. Żona z kolei przekonuje, że dyrektorka w zamian za zażyłość z jej mężem, obiecała im obojgu pomoc w karierze, manipulowała nimi i wywierała presję.

Romans w szkole. "Już tam nie pracują"

"Po otrzymaniu zarzutów dotyczących sprawy, dystrykt natychmiast zatrudnił niezależnych śledczych do przeprowadzenia dochodzenia i przedstawienia raportu z ustaleń. Zaangażowani w sprawę nauczyciele nie uczą już uczniów z hrabstwa Banks" - mówi Ann Hopkins, inspektor szkolnictwa hrabstwa.

Banks County Elementary school principal Dr. Dana Simmons and PE teacher Dylan Charles have been fired after being caught having sex on the schools' campus.Dylan Charles' wife would record them having sex at the school. pic.twitter.com/96IvZoJstQ— Everything Georgia (@GAFollowers) February 7, 2023

Sonda Lubisz WF? Tak, uwielbiam! Nie. Nie lubię sportu Lubię sport, ale nie lubię ćwiczyć w szkole