Dzikie szaleństwa na Oktoberfest! "Nawet odkurzacz..."

Pracownicy biura rzeczy znalezionych łapią się za głowy podczas Oktoberfest! Piwosze gubią nawet wózki inwalidzkie i odkurzacze

Piwo lejące się strumieniami, kosmiczne ceny za kufel, chóralne śpiewy - w Monachium od 21 września trwa słynny Oktoberfest, festiwal złocistego napoju i nieprzerwanej biesiady. Za stołami siedzą liczni piwosze, a między nimi krążą wydekoltowane piękności donoszące kolejne kufle. Gdy kufli robi się naprawdę dużo, bywa, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Dobrze o tym wiedzą pracownicy monachijskiego biura rzeczy znalezionych, cytowani przez portal RND. Jak się okazuje, bawarskich piwoszy w tym roku poniósł melanż jak nigdy dotąd! Pracownicy biura rzeczy znalezionych w Monachium ujawniają, co zostawiają po sobie uczestnicy sławnego festiwalu Oktoberfest. To nie tylko ludowe stroje i puste portfele, ale i pojedynczy but damski luksusowej marki Gucci czy... odkurzacz.

"Po co komu ręczny odkurzacz na Oktoberfest? Do odkurzania okruchów precli?"

"Po co komu ręczny odkurzacz na Oktoberfest? Do odkurzania okruchów precli?" - zastanawia się szef biura rzeczy znalezionych na monachijskim Oktoberfest Rainer Kohles. To nie najbardziej zdumiewający przedmiot pozostawiony przez gości festiwalu. Ktoś porzucił nawet kule czy wózek inwalidzki - tak, jakby złocisty napój go uzdrowił. Oczywiście sporą część rzeczy znalezionych na terenie festiwalu Oktoberfest stanowią telefony komórkowe. Przosują te firmy Apple. "Już teraz zakładamy się wewnętrznie o to, kiedy pojawi się pierwszy iPhone 16" - mówi Kohles. Na pewno prędzej czy później się tego doczeka, bo każdego dnia do monachijskiego biura rzczy znalezionych trafia aż... 250 przedmiotów, a pod koniec Oktoberfest będą ich tysiące. Niemal połowa wraca do prawowitych właścicieli. Ciekawe, kto przyjdzie po odkurzacz, a kto po wózek inwalidzki? Największy na świecie festiwal piwa na monachijskiej Theresienwiese potrwa do 6 października. Co roku imprezę odwiedza 6 milionów gości.

Sonda Lubisz piwo? Ooo tak! Niespecjalnie Nie piję alkoholu

Prost to an unforgettable Oktoberfest weekend! 🎉🍻 From keg-tappings to traditional German dancing and live music, we sure celebrated in style! 🎶 We can't wait t see you again next year! 🥨🎉 🗓️Mark your calendars - September 20 2025. pic.twitter.com/EjVBIKlPKE— Railway City Tourism (@TourRailwayCity) September 25, 2024

QUIZ. Test dla prawdziwego piwosza! Z jakiego kraju pochodzi ten browar? Pytanie 1 z 10 Browar Corona pochodzi z: Meksyku Hiszpanii Kolumbii Dalej