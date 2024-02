Dżuma wraca?! Człowiek zaraził się od kota, co druga osoba umiera

W Stanach Zjednoczonych wykryto przypadek dżumy u człowieka. Zaraził się od kota, kot prawdopodobnie od pchły

Człowiek zakażony dżumą! Takie zaskakujące i zatrważające wiadomości napływają ze Stanów Zjednoczonych. W stanie Oregon stwierdzono rzadki przypadek tak zwanej dżumy dymieniczej u człowieka. Przypomnijmy, że dżuma uśmierca niemal co drugiego zakażonego człowieka, a w średniowieczu podczas słynnej epidemii zabiła około 50 milionów osób. W 2019 roku informowano o tej chorobie szerzącej się w Mongolii Wewnętrznej, terytorium autonomicznym Chin, a w 2020 roku ujawniono, że jest pierwsza ofiara śmiertelna - i to tysiące kilometrów dalej na zachód, w samej Mongolii. Zmarł wtedy 15-latek. Teraz zachorowała inna osoba w zupełnie innej części świata.

Jakie są objawy dżumy? Można je pomylić z przeziębieniem i grypą

Jak podała agencja AP, według lekarzy pacjent ze stanu Oregon najprawdopodobniej zaraził się dżumą od swojego kota. Zwierzę także chorowało i nie udało się go uratować. Amerykanin oraz jego rodzina dostali leki. Pojawienie się przypadku dżumy dymieniczej u człowieka współcześnie zdarza się, choć jest to rzadkie. Przeniesienie bakterii z człowieka na człowieka przebiega bardzo łatwo, a umiera niemal co drugi pacjent. Objawy to między innymi wysoka gorączka, bóle głowy i osłabienie. Choroba jest przenoszona głównie przez gryzonie i pchły - prawdopodobnie ukąszenie zakażonego owada spowodowało zakażenie kota, a z kota choroba przeniosła się na człowieka.

The bubonic plague is still around in 2024. How is that possible?A case of the plague was recently confirmed in rural Oregon. The disease known as the Black Death centuries ago is rare and much more treatable in modern times. https://t.co/Kuj6DwxceU— The Washington Post (@washingtonpost) February 13, 2024

