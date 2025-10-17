Eksplozja wstrząsnęła wysokim blokiem w stolicy! Ofiary i ranni

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2025-10-17 12:45

Potężny wybuch w ośmiokondygnacyjnym bloku w Bukareszcie! Zdjęcia i filmy w mediach społecznościowych i na portalach informacyjnych pokazują wielką wyrwę w miejscu paru mieszkań na szóstym i piątym piętrze. Lokalne media podają, ze zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. W okolicznych budynkach, w tym w szkole, wyleciały szyby. Trwa ewakuacja, blok grozi zawaleniem.

Wybuch w wysokim bloku mieszkalnym w Bukareszcie. Są ofiary i ranni, budynek grozi zawaleniem

Zdjęcia i filmy z Bukaresztu, które obiegają teraz media społecznościowe i portale informacyjne, pokazują sceny przypominające wojnę na Ukrainie. Ale to nie Ukraina, tylko stolica Rumunii i skutki potężnej eksplozji, najprawdopodobniej gazu, która wstrząsnęła ośmiokondygnacyjnym blokiem w dzielnicy Rahova. W budynku powstała wielka wyrwa w miejscu, gdzie jeszcze niedawno było parę lokali na piątym i szóstym piętrze. Jak podają lokalne media, zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Wśród nich są między innymi uczniowie pobliskiej szkoły, w której wyleciały szyby z okien. Budynek, w którym doszło do wybuchu, grozi zawaleniem i musi być w całości ewakuowany.

Zaniedbania ekipy gazowników czy czyjeś celowe działanie? Trwa śledztwo

Co było przyczyną tej katastrofy? Rumuńskie źródła, w tym stirileprotv.ro mówią o eksplozji gazu i zagadkowych okolicznościach. W czwartek dystrybutor gazu zaplombował dostęp do niego po tym, jak mieszkańcy zgłosili zapach gazu w lokalach i na korytarzu. Niestety, dziś ktoś tę plombę złamał, a potem doszło do wybuchu - ujawnia cytowany przez to źródło Krajowy Urząd Regulacji Energetyki (ANRE). W momencie wybuchu zespół dostawcy gazu był na miejscu, bo ludzie ponownie zgłosili niepokojący zapach.

ZOBACZ TEŻ: Drasenhofen: Wypadek polskiego autokaru w Austrii! Jedna osoba nie żyje, jest wielu rannych

„Prezes ANRE, George Niculescu, zlecił inspekcję w Distrigaz Sud Rețele w celu sprawdzenia, czy działania/interwencja operatora dystrybucji były zgodne z przepisami prawa, a także w celu sprawdzenia firm, które zapewniły inspekcję urządzeń pobierających gaz ziemny w danym miejscu poboru. Ekipy inspekcyjne są obecnie na miejscu zdarzenia” – informuje ANRE, jednocześnie składając kondolencje rodzinom ofiar tragedii.

Super Express Google News
Sonda
Co wolisz - mieszkanie w bloku czy dom?
QUIZ. Wskażesz stolicę tych państw? Zadanie jest arcytrudne
Pytanie 1 z 10
1. Jaka jest stolica Bhutanu?
Pożar bloku w Ząbkach pod Warszawą. Przerażające nagrania świadków
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

BUKARESZT
EKSPLOZJA W BLOKU
RUMUNIA