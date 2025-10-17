Eksplozja wstrząsnęła wysokim blokiem w stolicy! Ofiary i ranni

Wybuch w wysokim bloku mieszkalnym w Bukareszcie. Są ofiary i ranni, budynek grozi zawaleniem

Zdjęcia i filmy z Bukaresztu, które obiegają teraz media społecznościowe i portale informacyjne, pokazują sceny przypominające wojnę na Ukrainie. Ale to nie Ukraina, tylko stolica Rumunii i skutki potężnej eksplozji, najprawdopodobniej gazu, która wstrząsnęła ośmiokondygnacyjnym blokiem w dzielnicy Rahova. W budynku powstała wielka wyrwa w miejscu, gdzie jeszcze niedawno było parę lokali na piątym i szóstym piętrze. Jak podają lokalne media, zginęły trzy osoby, a kilkanaście zostało rannych. Wśród nich są między innymi uczniowie pobliskiej szkoły, w której wyleciały szyby z okien. Budynek, w którym doszło do wybuchu, grozi zawaleniem i musi być w całości ewakuowany.

Zaniedbania ekipy gazowników czy czyjeś celowe działanie? Trwa śledztwo

Co było przyczyną tej katastrofy? Rumuńskie źródła, w tym stirileprotv.ro mówią o eksplozji gazu i zagadkowych okolicznościach. W czwartek dystrybutor gazu zaplombował dostęp do niego po tym, jak mieszkańcy zgłosili zapach gazu w lokalach i na korytarzu. Niestety, dziś ktoś tę plombę złamał, a potem doszło do wybuchu - ujawnia cytowany przez to źródło Krajowy Urząd Regulacji Energetyki (ANRE). W momencie wybuchu zespół dostawcy gazu był na miejscu, bo ludzie ponownie zgłosili niepokojący zapach.

ZOBACZ TEŻ: Drasenhofen: Wypadek polskiego autokaru w Austrii! Jedna osoba nie żyje, jest wielu rannych

„Prezes ANRE, George Niculescu, zlecił inspekcję w Distrigaz Sud Rețele w celu sprawdzenia, czy działania/interwencja operatora dystrybucji były zgodne z przepisami prawa, a także w celu sprawdzenia firm, które zapewniły inspekcję urządzeń pobierających gaz ziemny w danym miejscu poboru. Ekipy inspekcyjne są obecnie na miejscu zdarzenia” – informuje ANRE, jednocześnie składając kondolencje rodzinom ofiar tragedii.

Sonda Co wolisz - mieszkanie w bloku czy dom? Blok Dom Nieważne gdzie, ważne z kim

Explozie în cartierul Rahova, București. 2 morti și 11 răniți până la această oră. O școală din vecinătate a fost și ea afectată. pic.twitter.com/YlWazO6BgX— România informată corect (@informatacorect) October 17, 2025

QUIZ. Wskażesz stolicę tych państw? Zadanie jest arcytrudne Pytanie 1 z 10 1. Jaka jest stolica Bhutanu? Katmandu Thimphu Dili Następne pytanie