Eksplozje na okupowanym Krymie! Poważny cios dla Putina?

Potężne eksplozje i oślepiający blask na okupowanym Krymie. Ukrainie udało się zadać poważny cios wojskom Putina?

Tereny Rosji i okupowane przez nią ziemie coraz częściej stawały się w ostatnich tygodniach celem ukraińskich ataków na cele wojskowe i związane z wojskowością. Drony niszczą fabryki amunicji i rafinerie, tak by odciąć agresora od jego wojennych zasobów. Jeszcze w lutym zapowiadano również ataki na Krymie, anektowanym przez Rosję dziesięć lat temu. Wcześniej celem sił ukraińskich był przede wszystkim Most Krymski, teraz zaatakowano bazę wojsk lotniczych w mieście Dżankoj. Jak podaje między innymi Kyiv Independent, trafiono w cele wojskowe w rejonie lotniska używanego przez siły Putina na Krymie. Nad ranem 17 kwietnia słychać było potężne eksplozje, pojawił się oślepiający blask, co może wskazywać na przykład na to, iż trafiono w magazyn amunicji. Według KI celem nalotu stała się baza lotnicza Marynarki Wojennej Rosji w Dżankoj, gdzie stacjonuje 39. pułk śmigłowców 27. Dywizji Lotnictwa Mieszanego. Na lotnisku wybuchł wielki pożar, który mógł objąć śmigłowce szturmowe. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał w tym roku, że od 24 lutego 2022 roku siły rosyjskie straciły już ponad 300 helikopterów bojowych.

Most Krymski też nie jest bezpiecznym miejscem. Już parę razy wylatywał w powietrze

Most Krymski został otwarty w 2018 roku. Łączy okupowany od 2014 roku Półwysep Krymski z rosyjskim Krajem Krasnodarskim. Władimir Putin otwierał go osobiście. To strategiczne miejsce dla Rosji. Przeprawa już wielokrotnie była atakowana i częściowo wylatywała w powietrze w tajemniczych okolicznościach, zwłaszcza w dzień urodzin Putina, 7 października 2022 roku. "Happy birthday, Mr President" - tak Wołodymyr Zełenski skomentował na Twitterze wysadzenie mostu na Krym. Rosyjski dyktator oskarżył o atak Ukrainę, nazywając go "aktem terroryzmu", Ukraina wskazywała jednak na to, że eksplozja mogła być efektem walki o władzę w samej Rosji. Most został też uszkodzony przez wybuchy w lipcu ubiegłego roku.

Sonda Czy Ukraina pokona wojska rosyjskie? Tak Nie Nie mam zdania

Powerful explosions were heard in the area of ​​the military airfield in Dzhonkoya (Crimea), after which a large-scale fire started with detonation, — rosZMI. The Kerch bridge was closed for an hour.The satellite recorded 6 outbreaks at the airport and near it, the Crimean Wind… pic.twitter.com/K6wy1qyfyV— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) April 17, 2024

Ukraine 🇺🇦 attacked Dzhankoi Air Base in Crimea tonightThe weapons used could have been kamikaze drones or ATACMS cluster missiles for 165km that can reach the air base, which is 145km from the frontThere were previously 4 Su-25 Jets and 7-12 Helicopters stationed at the base pic.twitter.com/irPuREsRA9— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) April 17, 2024

⚡️In Dzhankoy, occupied Crimea, there was a hit at the airport.This military airport is the main logistical hub for the Russian army and a base for attack helicopters.Interestingly, the explosions started before the alarm was raised in the military unit. The ru media… pic.twitter.com/AT3J5S62wk— Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) April 17, 2024

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Chcesz zachować o sobie dobre zdanie? Zdobądź choć połowę punktów Pytanie 1 z 10 Z kim Polska ma najkrótszą granicę? Z Litwą Z Rosją Z Białorusią Dalej